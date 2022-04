Wie Hermann Messerschmidt in den Stauden zum Wohltäter wurde

Vor wenigen Tagen wäre Mäzen Hermann Messerschmidt 90 Jahre alt geworden. Mit einem Teil seines Vermögens wird das Staudenschloss in Mickhausen wieder aufgebaut.

Kaum einer kennt ihn: Dabei gehört Hermann Messerschmidt zu den größten Wohltätern der Region. Er hat einen Teil seines Vermögens in eine Stiftung gesteckt, die dem Staudenschloss in Mickhausen zu einer neuen Blüte verhelfen soll. Vor einigen Tagen wäre Messerschmidt 90 Jahre alt geworden.