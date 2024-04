Dieser Schreiner baut Fenster, die Heizungen sind – und wird ausgezeichnet

Die Schreinerei Ziegelmeier in Nördlingen baut ein Fenster, bei dem sich die Glasscheiben erwärmen. Ihr Chef erzählt, was er sich von der Innovation erhofft.

Die Schreinerei hat gerade frisches Holz bekommen. Zusammen mit zweien seiner Mitarbeiter ist Gunter Ziegelmeier dabei, die Eichenbretter zu entrinden. Die Dicke des Stamms deutet darauf hin, dass der Baum mehr als 100 Jahre erlebt hatte. Unregelmäßigkeiten im Holz freuen den 62-Jährigen. Später lassen sich besonders charaktervolle Fenster und Möbel daraus fertigen. Zuerst aber muss das Holz mindestens vier Jahre trocknen.

Der Schreiner und Diplom-Ingenieur liebt die Ursprünglichkeit des Produktes Holz, hat gleichzeitig aber auch eine Begeisterung für technische Neuerungen und Innovationen. Sein Unternehmen hat ein Fenster auf den Markt gebracht, dessen Scheiben wie eine Heizung funktionieren. Dafür hat die Schreinerei Ziegelmeier aus Nördlingen den Bundesinnovationspreis 2024 für das Handwerk gewonnen, der vom Bundeswirtschaftsministerium in Berlin verliehen wird.