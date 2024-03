Nördlinger Schreinerei Ziegelmeier wird mit Innovationspreis ausgezeichnet

Die Schreinerei Ziegelmeier ist in München ausgezeichnet worden. Was die Funktion des ganz besonderen Fensters ist.

Die Schreinerei Ziegelmeier GmbH & Co. KG aus Nördlingen ist auf der Internationalen Handwerksmesse (IHM) in München mit dem Bundesinnovationspreis ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung übernahm Michael Kellner, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Betriebsinhaber Gunter Ziegelmeier erhielt den Preis für die Entwicklung eines Fensters als aktives Heizsystem eines Gebäudes, wie es in einer Mitteilung der Handwerkskammer heißt. Das dreifachverglaste Fenster sorge über eine Infrarotheizung für Wärme.

Der Preis für die neuartigen Fenster liege zwar im Vergleich zu herkömmlichen Fenstern pro Quadratmeter um circa 250 bis 300 Euro höher. Laut Ziegelmeier könne es aber in Passivhäusern als alleinige Heizung fungieren. „Wir freuen uns wahnsinnig über den Bundesinnovationspreis und glauben, dass unsere Entwicklung ein Riesenpotenzial als kostengünstige Alternative zur Wärmepumpe hat“, sagt Ziegelmeier. Das Preisgeld von 5000 Euro will er in die Vermarktung stecken.

Sohn wird fünfte Generation in der Nördlinger Schreinerei Ziegelmeier

Die Schreinerei Ziegelmeier ist laut Mitteilung Stammgast auf der IHM und gewann bereits 2022 den Bundesinnovationspreis für ein Vakuumglasfenster mit sehr hoher Wärmedämmung. Zwei Jahre zuvor wurde die Firma als Fensterbauer des Jahres ausgezeichnet. Auch für die Zukunft ist das Unternehmen gut aufgestellt. Ziegelmeier: „Wir haben jüngst eine hochmoderne Fensterbauanlage angeschafft und mein Sohn steht bereits in den Startlöchern, um den Betrieb dann in fünfter Generation weiterzuführen.“

Hans-Peter Rauch, Präsident der Handwerkskammer (HWK) für Schwaben, und HWK-Hauptgeschäftsführer Ulrich Wagner besuchten den Stand der Schreinerei Ziegelmeier auf der IHM. Beide gratulieren dem Betrieb herzlich zu seiner innovativen Erfindung und dem Gewinn des Bundesinnovationspreises: „Es ist wieder einmal ein tolles Beispiel für den Erfindergeist schwäbischer Handwerksbetriebe. Hier werden Lösungen erarbeitet, die die Energie- und Wärmewende in Deutschland entscheidend voranbringen können.“ (AZ)