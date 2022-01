Die Seuchen-Sucher: Augsburger Labore sind Corona jeden Tag auf der Spur

Von Max Kramer - vor 50 Min.

In kaum einer Stadt ballen sich medizinische Labore so wie in Augsburg. Schmierige Proben werden dort zu harten Corona-Zahlen, zehntausendfach, jeden Tag. Zwei Ortsbesuche.

Armin Schwarzbach hat die Treppe nach oben genommen. Der 58-Jährige, weißes Hemd, blaue Jeans, marschiert forsch den gefließt-kahlen Gang entlang, hin zum Herzen seines Unternehmens im Augsburger Norden. Nur einmal, kurz vor dem Ziel, macht Schwarzbach Halt. Er zeigt auf die braunen Kartons, die sich am Eingang seines Labors türmen – hunderte Testkits, die ihrer Verwendung harren. "Wir brauchen jeden Quadratmeter, ganz einfach", sagt Schwarzbach. Es ist ein Hauch von Improvisation, der sich hinein ins Labor zieht, hinein ins Nebeneinander aus medizinischer Präzision und Massenabfertigung, aus hochkomplexen chemischen Vorgängen und gestapelten Kisten. Alltag am Labor-Standort Augsburg, wo seit Beginn der Pandemie vieles nicht mehr alltäglich ist.

