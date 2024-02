Vom Diesel bis zum Tretboot: Diese Dinge wurden in Augsburg erfunden

Von Jakob Stadler - vor 11 Min. Artikel anhören Shape

Welche Erfindungen stammen eigentlich aus Augsburg? Und wie sind diese entstanden? Wir bieten einen Überblick über vier Erfindungen aus der Stadt.

Deutschland gilt als Land der Dichter und Denker und hat so manche Erfindung hervorgebracht: den Buchdruck von Johannes Gutenberg, das Auto von Carl Benz und das Telefon von Johann Philipp Reis sind nur ein paar Beispiele. Auch in der Stadt Augsburg haben schon immer kreative Geister gelebt und so einige kleine und große Erfindungen hervorgebracht.

Rudolf Diesel und die Erfindung des Dieselmotors

Der Dieselmotor ist wohl die Augsburger Erfindung, die sich am meisten verbreitet hat. In Augsburg entwickelte Rudolf Diesel seine "Neue rationelle Wärmekraftmaschine" – so der Titel des Patents aus dem Februar 1882. Damals existierte die Idee aber nur auf dem Papier. Ab 1893 setzte Diesel seinen Plan in die Tat um und begann in Zusammenarbeit mit der Maschinenfabrik Augsburg – später MAN – den Dieselmotor zu bauen.

