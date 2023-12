Spezi-Streit entschieden: Weshalb der Riegele-Chef das Ergebnis bedauert

Paulaner darf sein Mixgetränk weiter unter dem Namen "Spezi" vertreiben, genauso wie die Brauerei Riegele in Augsburg. Dort bedauert man das Ergebnis des Rechtsstreits.

Es kombiniert Cola und Orangenlimonade zu einem einzigartigen Geschmack, ist gerade im Sommer erfrischend und passt in den Trend zu alkoholfreien Getränken. Spezi hat gerade in Süddeutschland Kultstatus erobert. Mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass es die Augsburger Brauerei Riegele war, die das fertige Mischgetränk erfunden hat. Aber auch die Paulaner-Brauerei in München nutzt diesen Namen. Zuletzt war zwischen beiden Unternehmen um die Verwendung des Namens "Spezi" ein harter Rechtsstreit entbrannt. Seit Donnerstag ist dieser endgültig entschieden. Paulaner kann weiterhin Spezi unter diesem Namen abfüllen. In München herrschte Erleichterung: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem heutigen Tag Rechtssicherheit haben." Sebastian Priller von der Brauerei Riegele dagegen hatte sich von dem Termin vor dem Oberlandesgericht München mehr erhofft: "Wir bedauern das sehr", sagte er im Anschluss. Die Entscheidung schmerzt ihn.

Der Disput lässt sich am besten mit einem kleinen Blick in die Geschichte erklären. In der Nachkriegszeit hatte Sebastian Prillers Großvater beobachtet, dass in den Gasthäusern immer häufiger Cola und Orangensaft gemischt werden. Er begann, das Getränk fertig gemischt in Flaschen abzufüllen und ließ sich dafür 1956 den Namen "Spezi" schützen. Im Jahr 1974 schlossen die Augsburger mit Paulaner einen Vertrag, dass auch die Münchner Brauerei den Namen "Spezi" verwenden kann – gegen eine einmalige Zahlung von 10.000 D-Mark.

Prozess gegen Paulaner: Riegele unterlag im ersten Verfahren vor Gericht

Aus heutiger Sicht erscheint die Summe als Schnäppchen, der Vertrag ist aus Sicht der Brauerei Riegele aus der Zeit gefallen. Denn Spezi scheint für Paulaner ein äußerst lukratives Produkt zu sein. "Sehr erfreulich entwickelte sich das Geschäft mit alkoholfreien Erfrischungsgetränken", hieß es bei Paulaner zum Beispiel über das Geschäftsjahr 2021. "Größter Wachstumstreiber mit einem Absatzplus von 35,7 Prozent war hier das Kultgetränk Paulaner Spezi", verkündeten die Münchner stolz.

Wer darf "Spezi" abfüllen? Darüber war zuletzt ein Streit zwischen den Brauereien Paulaner (links) und Riegele entbrannt. Foto: Peter Kneffel, dpa

Angesichts der Entwicklung wollte Riegele eine Neuregelung mit Paulaner erreichen. "Jedes Jahr entstehen für die Pflege der Marke Kosten im fünf- bis sechsstelligen Bereich, die wir alleine tragen", sagte Sebastian Priller unserer Redaktion. Den Augsburgern schwebte vor, dass Paulaner für die Abfüllung von 900.000 Hektolitern Spezi fünf Millionen Euro zahlen müsste. Doch die Münchner klagten gegen die Aufkündigung des alten Vertrages und bekamen im Oktober 2022 vor dem Landgericht München I recht. Das wollte Riegele nicht auf sich sitzen lassen und legte Berufung ein. Der Streit erinnert an den Kampf Davids gegen Goliath. Einer mittelständischen Brauerei steht ein Getränkekonzern gegenüber, der selbst in Besitz der Schörghuber Unternehmensgruppe und des Braukonzerns Heineken ist und im Jahr rund neun Millionen Hektoliter an Getränken ausstößt.

Sebastian Priller von Riegele über Spezi-Streit: "Wir haben die Berufung zurückgezogen"

Doch auch in der Berufung hatte die Brauerei Riegele schlechte Karten: Das Oberlandesgericht München machte in der mündlichen Verhandlung am Donnerstag schnell deutlich, dass es dazu tendiert, die Entscheidung des Landgerichts zu bestätigen. "Wir haben daher die Berufung gegen das Urteil des Landgerichts zurückgezogen", erklärt Sebastian Priller.

Für die mitttelständische Brauerei Riegele war der Rechtsstreit am Ende auch eine Kostenfrage. Ohne Aussicht auf Erfolg rentierte es sich nicht, den Rechtsstreit fortzusetzen, sagt Priller. Trotzdem bedauert er das Ergebnis, dass nun alles bleibt wie bisher: "Es widerspricht unserem Gerechtigkeitsempfinden, dass wir die Kosten für die Erhaltung der Marke in alle Ewigkeit alleine tragen und sich der Paulaner-Konzern nicht beteiligen muss", sagt er.

Spezi: Paulaner will nun mit "Sunset" den US-Markt erobern

Bei Paulaner bereitet man sich indes darauf vor, den Spezi-Kult auch in die USA zu tragen, allerdings unter einem anderen Namen. "Die Beliebtheit von Paulaner Spezi in Deutschland ist ungebrochen, deshalb kam ein externer Partner auf uns zu, der versuchen möchte, das Kultgetränk auch in den USA bekannt zu machen", berichten die Münchner. "Erste Station ist Kalifornien." Das Produkt soll durch den "unverwechselbaren Geschmack" und seinem "Retro-Etikett" überzeugen, erhältlich ist es in den USA unter dem Namen "Sunset".

"Mit Blick auf die mit der Brauerei Riegele abgeschlossene Koexistenzvereinbarung von 1974, deren Fortgeltung heute bestätigt wurde und die dort vereinbarten Regeln heißt Paulaner Spezi nur in Deutschland so", berichten die Münchner. "In den USA wird es daher unter dem Markennamen Paulaner Sunset vertrieben. Allen Paulaner-Spezi-Fans versichern wir aber: In Deutschland bleibt es bei Paulaner Spezi!"

Priller: "Ich hoffe, die Menschen greifen lieber zum Original"

In Augsburg dagegen will man sich nicht unterkriegen lassen, sagt Sebastian Priller: "Ich hoffe, dass die Menschen lieber zum Original greifen und damit die kleinen Brauereien unterstützen."