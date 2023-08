Verletzte, tote Tiere, Verwüstung: So groß sind die Schäden in Kissing

Von Sebastian Richly, Anna Katharina Schmid - vor 16 Min. Artikel anhören Shape

Nach den verheerenden Unwettern im Landkreis laufen vielerorts noch die Aufräumarbeiten. Die Gemeinde Kissing hat es besonders schwer getroffen.

Die Fassungslosigkeit ist groß. Stellenweise erinnern die verwüsteten Straßen in Kissing an ein Kriegsgebiet – vom Hagel zerschossene Fassaden, zersplitterte Fenster, niedergemähte Gärten. Das Unwetter, das am Wochenende und vor allem am Samstagnachmittag über den Landkreis fegte, gehört zu den heftigsten seit vielen Jahren. In Kissing laufen auch am Montag noch zahlreiche Aufräumarbeiten, die Schäden sind enorm. Nächtliche Rettungseinsätze, dramatische Stunden: Das berichten die Kissingerinnen und Kissinger.

Evakuierung des Hauses Gabriel in Kissing Foto: Gönül Frey

Das Wasser sei überall an den Wänden herabgelaufen, aus Lampen, aus dem Aufzug: Im Seniorenheim Haus Gabriel hatte der Wind am Samstag Teile des Dachs heruntergerissen. Marion Lang und ihr Mann, die direkt in der Nähe wohnen, versuchten zu helfen: "Wir haben angefangen, die Bewohner mit dem Personal zusammen vom zweiten in den ersten Stock zu bringen", erzählt sie. "Sie waren überraschend gefasst und ruhig." Dann sei das Wasser auch dort eingedrungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .