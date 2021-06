Burgau

vor 10 Min.

Schule, Museum, Ort der Legenden: Ein Gang durch das Burgauer Schloss

Das Schloss überragt die Burgauer Innenstadt und die ganze Gegend. Neben dem markanten Hauptgebäude gibt es auch noch ein Nebengebäude. Der Innenhof wird gerne für Veranstaltungen genutzt. In Sichtweite ist hier der Turm der Stadtpfarrkiche am Kirchplatz.

Plus Liebe, Intrigen, Happy End - das Sommerstück des Neuen Theaters macht die Historie des Burgauer Schlosses greifbar. Aber wie viel Wahrheit steckt dahinter?

Von Christian Kirstges

Diesen Sommer lebt eine große Burgauerin wieder auf - Adelheid. Zumindest nach dem Schauspiel "Adelheid, Markgräfin von Burgau" war sie das, das ab 25. Juni vom Neuen Theater im Innenhof des Schlosses aufgeführt wird. Geschrieben hat das Stück Johanna von Weißenthurn, geboren 1773 in Koblenz und später eine überaus erfolgreiche Schauspielerin am Wiener Burgtheater. Dort feierte es 1806 auch Premiere. Doch wie viel Wahrheit steckt in der Legende - und was ist heute vom ursprünglichen Schloss eigentlich noch übrig?

Themen folgen