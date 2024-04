Tipp für eine Tour: Auf reizvollen Wegen mit dem Rad ins Allgäu

Im Frühjahr kann es sehr lohnend sein, mit dem Rad die "Königstour" von Krumbach hinein ins Allgäu in Angriff zu nehmen. Welche Höhepunkte es auf dieser Strecke gibt.

Eine Art schwäbische Königstour mit dem Rennrad? Die Strecke zwischen Krumbach und der Hohen Schulter (eine 941 Meter hohe Erhebung östlich von Kempten) könnte man wohl so bezeichnen. In der Vergangenheit haben wir die Hohe Schulter schon einige Male mit dem Rad angesteuert. Unsere neue Variante ist mit dem besonderen Reiz des Frühlings verbunden. Wenn das Wetter mitspielt, kann unsere Fahrt ins Allgäu durch ein regelrechtes „gelbes Meer“ führen.

Die Strecke, die wir an dieser Stelle vorschlagen, ist rund 152 Kilometer lang. Das ist in der Tat eine satte Kilometerzahl. Wer kürzer fahren möchte, könnte im Bereich von Ottobeuren umdrehen, dann ergibt sich eine Streckenlänge von etwa 75 bis 80 Kilometern. Eine noch kürzere Schleife führt über Frickenhausen, Arlesried und Maria Baumgärtle und den Kammeltalradweg zurück nach Krumbach (ca. 50 Kilometer). Beide, die Ottobeuren- und Arlesried-Variante, sind reizvolle Ausfahrten.