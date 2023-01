Im Lkw über den Brenner: Wie der Alltag von Lastwagenfahrern in Europa aussieht

Wo Gesetze nicht immer zählen, Ehen scheitern und der Mythos von der Freiheit der Straße längst verflogen ist: Unser Reporter war unterwegs in den Lkw-Kabinen Europas.

Wenn Industrieorte nicht mehr Wörgl heißen, sondern Affi, lockert sich der Griff um das Kleinwagen-Lenkrad meist von allein. Aus blauen werden grüne Autobahnschilder. Kufstein. Innsbruck. BRENNERO. Diese auf beulige Metallplatten gedruckten Vorboten des Italien-Urlaubs wecken Erwartungen: an Erdbeereis im Mundwinkel und Limoncello zu Eros Ramazotti, an grün-weiß-rote Grundzufriedenheit.