Masken, Angst und Klopapier: Wie wir auf die Corona-Pandemie zurückschauen

Masken und leere Supermarktregale. Sorgen und Ängste. Als ob man das je vergessen könnte. Das Vergessen aber hat längst eingesetzt. Wie werden Menschen sich an die Pandemie erinnern?

Wie schnell man vergisst, das vergisst man schnell. Eine Binse. Wer aber hat vor drei Jahren zu Beginn der Corona-Pandemie überhaupt schon an das Vergessen gedacht. Eigentlich dachte man doch eher: Das vergesse ich alles nie. Nicht die leer gefegten Klopapierregale im Supermarkt, nicht die schnell genähten bunten Stoffmasken, nicht die verwaisten Plätze und niemals die Bilder aus Bergamo. Dass erste Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit dem Gedächtnis von Menschen und Gesellschaften beschäftigen, damals prognostizierten, dass zwar nicht all das, aber sehr vieles über die Jahre und Jahrzehnte in Vergessenheit geraten könnte, klang absurd. Als ob.

Autobahn A 8 bei Odelzhausen: Tag zwei der Ausgangsbeschränkungen im ersten Lockdown in Bayern. Foto: Daniel Biskup

In wenigen Tagen, am Freitag, 7. April, laufen die letzten bundesweiten Corona-Schutzmaßnahmen aus. Das klingt nach Ende, auch wenn gefühlt und auch den WhatsApp-Nachrichten von Freundinnen, Kollegen und Familie nach gerade eine Riesen-Corona-Welle durchs Land läuft. Aber wer weiß das so genau, man muss sich ja auch nicht mehr testen. Eine Art Ende also, drei Jahre und wenige Tage, nachdem der erste Corona-Lockdown verhängt wurde. In Museen und Archiven lagern Unmengen an Erinnerungsstücken aus den Jahren der Pandemie: Im Haus der Geschichte in Bonn beispielsweise Biergläser aus Heinsberg, genau, das war die Superspreader-Karnevalssitzung, das schräge Drosten-Räuchermännchen, ein rauchender Virologe, haha, den Originalball vom ersten Geisterspiel der Bundesliga, Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln, im Übrigen 2:1. Unmengen also an Dingen, die gerade noch keiner sehen will. Aber die in fünf Jahren, in zehn oder zwanzig Jahren mit einer gewissen Ungläubigkeit bestaunt werden. Wirklich, stimmt, schau mal, das war ja wirklich so.

Woran erinnern Sie sich aus den Anfangstagen, an welchen Blitzlichtmoment?

Und bevor es in diesem Artikel nun um die Frage geht, wie sich die Welt einmal an Corona erinnern wird, eine Gedächtnisforscherin, ein Historiker und ein Fotograf zu Wort kommen, die Frage an Sie: An welchen speziellen, persönlichen Moment erinnern Sie sich aus den Corona-Anfangstagen? Zurück also ins Jahr 2020.

Neusäß: Schülerin beim Homeschooling. Foto: Daniel Biskup

Karl Lauterbach, Gesundheitspolitiker, sitzt im Februar, dritte Woche, in einem Sushi-Lokal in Harvard, bespricht mit einem Kollegen die Situation: Was weiß man über das Virus, wie wird es sich weiterentwickeln. Nach dem Essen bleibt er alleine sitzen und bestellt sich, was er nur sehr selten tut, ein Bier. An diesem Abend sei ihm bewusst geworden, dass das Virus die ganze Welt erfassen werde. „Das vergesse ich nie“, erzählt er viele Monate später dem Spiegel in einem Interview.

Astrid Erll, Gedächtnisforscherin und Professorin für Neue Englischsprachige Literaturen und Kulturen an der Goethe-Universität in Frankfurt, erinnert sich an einen Tag Mitte März. Die Bundesländer haben sich nach einem Treffen der Kultusministerkonferenz entschieden, die Schulen vorerst zu schließen. Sie steht in der Reihenhaussiedlung zusammen mit anderen Müttern auf einem Spielplatz, die Nachricht macht die Runde. „Das war für mich der Moment, in dem mir klar wurde, dass die Lage sehr ernst ist. Die Schulpflicht in Deutschland ist ja eigentlich heilig.“

Der Fotograf Daniel Biskup dokumentiert auf Instagram täglich die Pandemie.

Daniel Biskup, Fotograf aus Augsburg, ist gerade bei einer Ausstellungseröffnung in Berlin, als er erfährt, dass die Bundeskanzlerin am späten Abend eine Pressekonferenz geben wird. Ungewöhnlich. Er bleibt, sein Foto von diesem Abend: Angela Merkel, brombeerfarbener Blazer, müde Augen. Die Kanzlerin wird an diesem Abend die Bevölkerung dazu auffordern, wo immer möglich, auf soziale Kontakte zu verzichten. „Das war für mich so ein Blitzlichtmoment“, sagt Biskup. In den folgenden Tagen beginnt er ein Projekt, das noch immer nicht beendet ist: Seit dem ersten Tag des Lockdowns dokumentiert er auf Instagram täglich die Pandemie und ihre Folgen. Das erste Bild zeigt einen Mann in der leeren Fußgängerzone in Augsburg, der ein Tuch als Maske trägt.

Und nun noch zu Christian Bunnenberg, Professor für Didaktik der Geschichte und Public History an der Ruhr-Universität Bochum, der am 16. März 2020 aus dem Fenster schaut, „das war ein so schöner Frühlingstag“, und über Folgendes nachdenkt: „Wie kann man die offene Situation, in der keiner weiß, wie es weitergeht, wie schlimm es eigentlich wird, für die Nachwelt dokumentieren.“ Zwei Tweets setzt er ab, als er abends wieder auf sein Handy schaut, hat sich darunter eine wilde Diskussion entwickelt. Am Tag darauf schon spricht er mit vier Kollegen über Skype, gemeinsam entwickeln sie in wenigen Stunden die Idee des „coronarchivs“, eine Plattform, auf der jeder, der möchte, Zeugnisse der Krise hochladen kann. Ende März geht das Portal online.

Berlin: An Autos und Menschen leere Innenstadt, hier der Checkpoint Charlie im ersten Corona-Lockdown. Foto: Daniel Biskup

Vier persönliche Erinnerungen also an besondere einprägsame Momente aus den Anfangstagen der Pandemie. Würde man zehn Menschen fragen, dann wären es zehn ganz andere Bilder. 1000 Menschen, 1000 Bilder … Die gleiche Pandemie, aber nicht die gleichen Erfahrungen. Wer einen geliebten Menschen verloren hat, wer in finanzielle Not kam, wer Angst um sein Leben hatte, im Krankenhaus arbeitete, einsam wurde, Tag und Nacht plötzlich Kinder in der Wohnung oder dem Haus herumwuseln hatte, wird sich anders erinnern als jene, die alles ohne schlimmere Blessuren und Anstrengungen überstanden haben. Die Jungen anders als die Alten. Die auf dem Land anders als in der Stadt. Die mit Gärten anders als die ohne. Die Impfgegner anders als die, die den Piks sehnlichst erwarteten. Was wird daraus einmal für eine gemeinsame Erzählung? Was werden die jetzigen jungen Menschen einst ihren Enkeln erzählen? Vielleicht gar nichts oder nur wenig?

Die Erinnerung an die Spanische Grippe verblasste schnell.

Das prognostizierte der Historiker Christopher Clark schon im November 2020 im Deutschlandfunk und Kolleginnen und Kollegen stimmten zu. Anders als Kriege, das zeige der Blick in die Geschichte, so Clark, würden Pandemien sehr bald aus dem kollektiven Bewusstsein verschwinden. Er bezog sich dabei unter anderem auf die Spanische Grippe, die in den Jahren 1918 bis 1920 weltweit mehr als 50 Millionen Tote forderte. Bald aber schon wie ein ferner Albtraum immer mehr verblasste – warum? Dazu später, jetzt aber Echtzeit, Frühjahr 2023, und zu Astrid Erll, die erst einmal Begriffsklärung betreibt. Von welcher Erinnerung sprechen wir also? Die individuelle? Die familiäre? Die nationale? Die generationelle?

Obermeitingen: Mitarbeiterin der Apotheke St. Stephanus hinter einer selbst gebastelten Schutzwand. Foto: Daniel Biskup

Professorin Erll sagt: Im autobiografischen Gedächtnis werde die Pandemie natürlich verankert bleiben, wenn auch auf eine unsortierte Weise. Was, wann, wo genau, Masken rauf, Masken runter, Schulen zu, Schulen auf, erster Lockdown, zweiter, dritter? Sie selbst habe zwar eine klare Erinnerung an den Anfang, aber ab dann werde es verschwommen: „Da habe ich Probleme, die Geschehnisse in eine Zeitlinie zu bekommen.“ Das liegt ihrer Ansicht nach zum einen an den sich wiederholenden Ereignissen. Am Zeitraum also. Hinzu komme wohl auch, dass sich die Menschen so wenig bewegt haben. „Erinnerung ist an den Raum gebunden. Ich kann mich besser erinnern, wenn ich weiß: Ach ja, im Frühjahr, da war ich in Berlin, im Sommer in Italien.“ Die Pandemie aber, das war über Wochen hinweg auch eine Zeit, in der man nicht einmal mehr abends das Haus verlassen durfte. Oder sich nicht weiter als 15 Kilometer vom Wohnort entfernen sollte. Hätten Sie sich übrigens daran noch erinnert? An diese Zahl? Und wie lange dauerte dieser Zustand? Auch das ja nicht einheitlich, je nachdem, in welchem Bundesland man zu dieser Zeit lebte. Vom Corona-Flickwerk war damals wegen der unterschiedlichen föderalen Maßnahmen die Rede, auch so ein Begriff, den man aus der Erinnerung erst wieder hervorsuchen muss. Bei der Recherche findet man im Internet bei den Corona-Wortneuschöpfungen auch Begriffe wie Zoomfatigue oder Schniefscham. Hat man diese Wörter wirklich verwendet? Der Aluhut wiederum ist im Kopf geblieben …

Oberstaufen: Gesperrte Grenze zu Österreich während der Ausgangsbeschränkung. Foto: Daniel Biskup

Um sich zu erinnern, braucht es Stützen. Daniel Biskup hat etwa 100.000 davon. 100.000 Bilder aus drei Jahren, schätzt er. Etwa 40.000 bis 50.000 Kilometer ist er mit dem Auto in dieser Zeit durch Deutschland gefahren. „Ich durfte als Fotograf ja überall arbeiten, das war natürlich ein Privileg“, sagt der Augsburger. 25 Fotografien aus dem ersten Lockdown hat das Haus der Geschichte in Bonn für seine Sammlung gekauft. Der leere Checkpoint Charlie in Berlin, eine Frau mit Kaffeefilter als Maske, eine Apothekerin hinter einem selbst gebastelten Schutz aus Folie, ein Polizist am gesperrten Grenzübergang, ein Pfarrer mit Fotos seiner Gemeindemitglieder auf den ansonsten leeren Kirchenbänken, und dann Schilder, Schilder, Schilder …

Von keinem Ereignis der Weltgeschichte existieren mehr Zeugnisse.

Daniel Biskup hat Barack Obama, Karl Lagerfeld und Claudia Schiffer fotografiert, die letzten sechs deutschen Kanzler, Berühmtheiten über Berühmtheiten, aber in diesen drei Jahren hat er vor allem das gemacht, was er schon in seinen Anfangsjahren als Fotograf während der Wende getan hat: Alltag einfangen, auch Banalitäten, zum Beispiel die Markierungen vor einer Supermarktkasse zum Abstandhalten. „Gerade diese simplen Dinge vergisst man schnell.“ Oder: die leere Autobahn. „Das ist auf den ersten Blick ein unscheinbares Bild, aber es hat eben zeithistorische Bedeutung“, sagt der Fotograf. Manchmal hat er sich für ein spezielles Motiv auf die Fahrt gemacht: Um in München zum Beispiel Zeitungskästen zu fotografieren. Eine Boulevardzeitung warb mit einer Verlosung: „Gewinnen Sie einen Mundschutz“.

Zeitungskästen in München. Ein Blatt wirbt: "Gewinnen Sie einen Mundschutz". Foto: Daniel Biskup

War das wirklich so – auch so absurd? Gäbe es die Bilder nicht, vielleicht würde man an der Erzählung später zweifeln. Vielleicht auch an der eigenen Erinnerung. Von keinem Ereignis der Weltgeschichte aber existieren mehr Zeugnisse als von der Corona-Pandemie. Unsortierte private in Handys und Schubladen. Öffentliche Instagram-Tagebücher wie das von Daniel Biskup – jeden Tag seit dem Lockdown ein Bild. Nach Bedeutung archivierte in Museen. Und dann: Gemeinsam von der Bevölkerung gesammelte Bilder, Zeichnungen, Gedichte, Briefe, Einkaufslisten und Sprachnachrichten auf Plattformen wie der, die der Bochumer Professor Christian Bunnenberg mit Kollegen aus den Universitäten Hamburg und Gießen gründete: das „coronarchiv“. Es ist die weltweit zweitgrößte digitale Sammlung zur Pandemie.

Durchklicken durch den Corona-Alltag, das geht im "coronarchiv"

Auch da kann man sich durchklicken und auch jetzt schon staunen, schaudern. Eine der ersten Einsendungen kam von Tina aus München, eine Ansage der städtischen Feuerwehr. „Bleiben Sie zu Hause. Der Gang zur Arbeit, zum Arzt oder zum Lebensmitteleinkauf ist weiterhin möglich. Zuwiderhandlungen werden streng bestraft.“ Dann das Martinshorn. Für Bunnenberg ein Beitrag, der ihm immer in Erinnerung bleiben wird: „Diese scheppernde Lautsprecherstimme und der Inhalt der Durchsage waren so surreal, das kannte man ja eigentlich nur aus Katastrophenfilmen.“ Auch Bunnenberg und seinen Kollegen ging es wie Biskup damals vor allem um die Alltagsperspektiven. Wie kann man die für die Nachwelt dokumentieren? Speziell auch die Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen, die in der Geschichte oft wenig Spuren hinterlassen. Wie im Übrigen auch die von Frauen. Im "coronarchiv" finden sich nun über 1000 Beiträge von jungen Menschen. Zum Beispiel eine Zeichnung, die ein Mädchen zeigt, das vor dem Fenster sitzt und hinausblickt. Einen digitalen Container, nennt Bunnenberg das Archiv: aufgestellt im März 2020, nun mit über sechstausend ganz unterschiedlichen Erinnerungen gefüllt. Sein Kollege Thorsten Logge aus Hamburg hat es einmal als „Flaschenpost im digitalen Raum“ bezeichnet. Gesendet an die Nachkommenden. Wird die Flaschenpost dann aber für die Gesellschaft überhaupt noch Relevanz haben?

Die Pandemie ist schwer zu erzählen. Es fehlt der Schurke.

Sprung in die Zukunft jetzt also. Sagen wir ins Jahr 2080. Die Abiturienten von 2020 wären dann im Rentenalter. Wovon werden sie erzählen? Oder gar nicht, weil längst andere, womöglich Krisen – Stichwort Klima – das Geschehen aus den Jahren 2020 bis 2023 überlagern? Astrid Erll glaubt, dass sich diese Generation an Corona für immer als einschneidendes Erlebnis erinnern wird: weil es in der sogenannten Formativperiode, der prägende Phase im Alter zwischen 17 und 25 Jahren geschah. „Was uns da passierte, daran erinnern wir uns über die das ganze Leben hinweg.“ Die Frage aber ist, was die Senioren in Zukunft an Kinder und Enkel weitergeben oder wie Erll es ausdrückt, ob die Pandemie über die Generationenschwelle springt.

Starnberg: Stadtpfarrer Andreas Jall feiert seinen Ostergottesdienst mit Fotos seiner Gemeindemitglieder. Foto: Daniel Biskup

Im Falle der Spanischen Grippe tat es das nicht. Gedächtnisforscherinnen wie Erll und Historiker wie Clark machen dafür verschiedene Gründe aus, zum Beispiel auch den: Im Gegensatz zum Coronavirus, dessen Form mit seinen keulenförmigen Spikes schnell zur medialen Chiffre wurde, war das Grippevirus H1N1 tatsächlich für die Menschen damals unsichtbar – erst später nahm es unter dem Elektronenmikroskop Gestalt an. Ein anderer Grund aber: Die Geschichte lässt sich nicht gut erzählen. Menschen, also auch Historikerinnen und Historiker, seien süchtig nach menschlicher Urheberschaft, schreibt Clark in seinem Buch „Gefangene der Zeit“. „Sie lieben Geschichten, in denen Menschen einen Wandel bewirken oder auf ihn reagieren.“ Ein auf Menschen ausgerichtetes Narrativ sei vielleicht niemals imstande, ein Phänomen wie Covid 19 vernünftig auszuloten, zitiert Clark einen Kollegen. Es fehlt der Schurke. Schwieriges Storytelling also. Astrid Erll sieht es genauso. Aus Kriegen und Terrorakten lasse sich einfacher eine „Moral von der Geschichte“ ziehen. Wer aber ist bei Corona schuld? Wer ist der Held? Und auch: Was sind die Bilder, die sich ins Gedächtnis eingebrannt haben und die diese Geschichte einer Pandemie, die weltweit nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation 6,8 Millionen Todesopfer forderte, flankieren werden? Bilder der Solidarität, Bilder des Schreckens.

Wie kann man die digitalen Zeugnisse für die Zukunft sichern?

Auch da, die Frage wieder an Sie: Welches Foto kommt Ihnen in den Sinn? Würde man die gleiche Frage in Bezug auf den 11. September 2001 stellen, die Antworten würden vermutlich fast identisch ausfallen: Die rauchenden Türme. Die einstürzenden Türme. Corona aber lässt sich nicht durch ein ikonisches Bild erzählen, wenn, dann nur durch mehrere. Dieses aus dem April 2020 aber wird dazu zählen, nennen Astrid Erll, Christian Bunnenberg und Daniel Biskup: Der Abtransport der Särge in Bergamo durch Militärlaster.

Maria Vesperbild: Kerze an der Mariengrotte. Foto: Daniel Biskup

Ob die künftigen Forschenden, die ja auf zigtausende Quellen zurückgreifen können, die Bedeutung dieses Bildes ebenso einstufen werden, ob sich das Erschrecken, das die Menschen bei diesem Foto 2020 erfasste, noch mitteilt? Christian Bunnenberg stellt sich gerade erst einmal eine andere Frage: Nämlich, „wie kann man diese digitalen Zeugnisse möglichst lange sichern, damit die Kollegen der Zukunft diese Spuren benutzen können“. Wie wird dann aber darauf geblickt? Jetzt ist das jedenfalls nicht zu beantworten, meint Bunnenberg, der Historiker: Das hänge davon ab, welche Fragen sich dann in Bezug auf Corona stellen werden, ob die späteren Gesellschaften noch eine Relevanz in der Pandemie sehen. „Wenn es beispielsweise zu einer neuen Pandemie kommen würde, dann wird man sehr wahrscheinlich sehr genau in unsere Zeit hineinschauen und gucken, was haben die da gemacht.“ Auch an die Spanische Grippe wurde sich erst neu erinnert, als die Welt wieder in einer Pandemie steckte.

Das Vergessen ist auch Teil des Erholungsprozesses.

So viel wir auch in den nächsten Jahren vergessen werden – was Christopher Clark im Übrigen auch als Teil des Erholungsprozesses sieht –, seine Spuren wird Corona zumindest in absehbarer Zeit hinterlassen. Durch Denkmäler, die schon während der Hochphase der Pandemie in vielen Orten entstanden. In Museen. Auch durch kleine Verhaltensänderungen. Wann hat man zuletzt jemanden in die Hände niesen sehen? Die Zoom-Konferenzen – „kein Kollege würde mich mehr für eine Nacht nach Kanada holen“, sagt Astrid Erll. Das Homeoffice: „Das sind vielleicht unbemerkte Formen, wie die Vergangenheit jetzt in die Gegenwart und Zukunft weiterwirken wird.“ Christian Bunnenberg ist vor kurzem aufgefallen, dass kaum mehr laut gehustet wird. Und die sogenannten Querdenker? Astrid Erll glaubt: „Es haben sich bestimmte Milieus formiert und haben über die sozialen Medien Wege gefunden, sich auszutauschen und zu protestieren. Ich denke, als Praxis wird das auch weiterwirken.“

Neusäß: Einkaufen mit einer Schutzmaske-Kaffeefilter. Foto: Daniel Biskup

Zurück in die Gegenwart also, März 2023, die Variante Arcturus breitet sich aus. „neuenormalität“ – unter diesem Hashtag sammelt Daniel Biskup seine Bilder seit Ende des ersten Lockdowns. Er ist – Stand 31. März – bei Tag 1056 nach der Aufhebung der ersten Ausgangsbeschränkungen. Auf einem der Bilder dieses Jahres sieht man ein großes Plakat, auf dem eine Maske, eine Spritze und daneben das Wort Genderwahn zu sehen sind. Darunter: „Do dua i ned mid“. Er wird weiter fotografieren, den Alltag, die Demonstrationen, die Presseberichte und die Tage zählen, aber wie lange noch? „Für mich ist das Thema Corona noch nicht zu Ende, wir sind ja gerade erst in der Phase der Aufarbeitung.“

Im Nachhinein - manches war überzogen, sagt auch Karl Lauterbach.

Es ist eine Zwittersituation. Eigentlich will man das Ganze abhaken, aber als Gesellschaft befindet man sich noch mitten in der letzten Phase des Lernprozesses. Was war sinnvoll? Was nicht? „Wir werden uns viel verzeihen müssen“, hat der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn zu Beginn der Pandemie gesagt, sein Eintrag ins Geschichtsbuch. Der jetzige Gesundheitsminister, Karl Lauterbach, hat, als er vor kurzem eine Bilanz zog, erklärt. „Es gab natürlich Dinge, die überzogen waren.“ Und andere, die er aus heutiger Sicht als falsch bewertet: Die Schulen und Kitas so lange geschlossen zu halten. Aber das sei eben damals aus dem derzeitigen Stand der Wissenschaft empfohlen worden. Natürlich gab es Häme.

Regenbogen: Heretsried während der Ausgangsbeschränkungen in Bayern. Foto: Daniel Biskup

Nur ist es ja auch so: Wer sich erinnert, wird sich wundern. Tut es vielleicht schon jetzt. Nicht nur über die anderen, sondern auch über sich selbst, das eigene Verhalten in der Pandemie. Ein ganz normaler Prozess, sagt Astrid Erll: „Erinnerung verändert sich so und so ständig. Jeden Tag, wenn wir sie neu abrufen. Und nun wissen wir ja auch, wie die Geschichte ausgegangen ist.“ Sie glaubt, die Gesellschaft habe aus der Pandemie zwei Sachen gelernt. „Zum einen, dass wir extrem global vernetzt sind, man sich also nicht zu Hause einmauern kann. Und das andere, dass so ein Ereignis alle ganz unterschiedlich trifft. Das ist ja im Klimawandel beispielsweise genauso.“ Lektionen für die Zukunft? Bitte nicht vergessen …

Daniel Biskup entdeckt bei seinen Streifzügen noch immer Überbleibsel der Pandemie. Er muss gar nicht danach suchen. Ein auf die Straße als Warnung gesprühter stilisierter Kopf mit Maske, der die Zeit überdauert hat. Vor kurzem einen Aufkleber, auf dem die Schauspielerin Uschi Glas zu sehen ist, die zum Impfen auffordert. „Mit einem Piks holen wir unser Leben zurück.“ Das „einem“ hat jemand mit Edding durchgestrichen, und daneben zwei, drei, vier geschrieben. Auch zwei und drei sind durchgestrichen. Wie lange klebt das noch? Und immer wieder stößt der Fotograf auf Plakate und Schilder, die zeitverloren zum Abstandhalten auffordern. Einfach nicht abgehängt. Man könnte auch sagen: Ganz vergessen.