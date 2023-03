"Das Leben fällt auseinander": Der einsame Kampf der Corona-Impfgeschädigten

(edit/mod/NUB 7.3)



Um es noch mal zu sortieren:

Das PEI äußert sich im Bericht von 2017 allgemein zur statistischen Verlässlichkeit des Meldesystem:

„ Den Möglichkeiten von Analysen in der UAW-Datenbank stehen bekannte Limitierungen des Spontanberichtssystems gegenüber. Nur etwa sechs Prozent aller UAW und fünf bis zehn Prozent der schweren UAW werden Schätzungen zufolge gemeldet (underreporting).“

Da geht es gar nicht um einen spezifischen Impfstoff, sondern um die Methode.

Warum soll das 2020 anders sein?

Mehr zum „underreporting“ auch hier:

https://www.welt.de/wirtschaft/article244480746/Covid-Impfschaeden-Aerzte-fordern-Vereinfachung-des-Meldesystems.html



Erstaunlich ist nun, dass der in 21/22 als „nebenwirkungsfrei“ verkaufte Impfstoff, plötzlich „in der Natur der Sache“ liegende Nebenwirkungen aufweisen soll.



Man stelle sich vor, in der Diskussion um die Impfpflicht wäre aufgekommen, dass sich junge gesunde Menschen „ Nach Gabe des bivalenten Impfstoffs Comirnaty wurden … Dyspnoe, Synkope, Arrhythmie des Herzens, Lungenembolie, , Atemstörung, Myokardinfarkt, Hörsturz und Apoplex, … Fazialisparese, … tiefe Venenthrombose, Krampfanfall, Verlust des Bewusstseins, Myelitis und Subarachnoidalblutung.„

Quelle Sicherheitsbericht des PEI aus Dezember

Einhandeln können. Das bei junge Menschen, im Vergleich deren gesundheitliche Risiken durch das Virus offensichtlich kleiner waren als die durch die Impfung. Aber die medizinische Grundbildung in der Breite der Bevölkerung ist ja so gut, dass jeder sofort weiß um was es da konkret geht.



Und jetzt ein Wort zu Wolfgang L.

Eine sachliche Feststellung: „ Und selbst Lauterbach hat zugegeben, dass er von vornherein von den Nebenwirkungen wusste und einfach dreist gelogen hat“, schauen sie dazu gerne noch mal hier:

https://amp.zdf.de/nachrichten/politik/corona-hilfe-impfschaeden-long-covid-lauterbach-100.html



qualifizieren Sie als „ widerliche Angriffe auf Politiker“ ab. Das ist nichts als billige polemische Hetze eines Propagandisten, dem nun wirklich jedes Argument sachliche Argument ausgeht.



Und was Sie im Herbst machen - ist völlig Ihre Sache. Das geht nur Sie was an, aber halten Sie sich, auch angesichts des im Artikel beschriebenen, endlich mit ihrem Getöse zurück, nachdem jeden der anders handelt als Sie, als Querdenker oder Lügner denunziert wird. Jeder Mensch hat das Recht, für sich selbst zu entscheiden, was er sich impfen lässt, und was nicht. Ihr würdeloses Geschrei ist schon schon lange widerlich und wird es bei zusammenbrechender Faktenlage zunehmend mehr.

Melden