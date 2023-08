Traum vom Gastronomiebetrieb: Sie wollen dem Lustberg wieder Leben einhauchen

Von Lisa Gilz - vor 32 Min. Artikel anhören Shape

Der Gasthof in Denklingen hat neue Pächter. Doch bevor sie ins Geschäft starten können, halten Altlasten eine wirkliche Wiedereröffnung auf. Teil zwei unserer Serie zum Gastronomie-Angebot an der B17.

Petra Mayer steht im Eingang des alten Gasthofs in Denklingen. Ihr Handy klingelt. Mit „Petra Mayer, Lustberg“ geht sie mit freundlicher Stimme ran. „Leider haben wir gerade keine Möglichkeit, Sie unterzubringen, aber versuchen Sie es doch mal beim Lechblick“, antwortet sie dem unbekannten Anrufer. Sie wünscht noch einen schönen Tag und legt auf. Übernachtungsanfragen bekämen sie häufig, seit sie den Gasthof mit ihrem Partner Udo Haselsteiner übernommen und geöffnet habe. Zu ihrem Leidwesen müsse Sie die potenziellen Gäste immer abweisen. Denn die Zimmer, die über dem Restaurant liegen, werden zurzeit entkernt und saniert. So wie die Vormieter die Räume verlassen hätten, sei das bitter notwendig, denn die hatten einen Großteil davon privat genutzt.

In unserer Gastro-Serie stellen wir Betriebe und vor allem die Menschen der Gasthöfe und Restaurants vor, die in der Nähe der Bundesstraße 17 liegen. Diesmal geht es zum Gasthaus Lustberg in Denklingen.

