Ein Jahr Ukraine-Krieg: Geschichten aus dem Landkreis Landsberg

Von Lisa Gilz, Vanessa Polednia - vor 46 Min.

Am 24. Februar jährt sich der Angriffskrieg in der Ukraine. Betroffene aus der Region erzählen von Veränderung, Hilfe und Helfern, von Gastfreundschaft und Zusammenhalt.

Es ist knapp ein Jahr her, dass Russland den Angriffskrieg in der Ukraine begonnen hat. Im Landkreis Landsberg sind in den Monaten humanitäre Hilfsorganisationen entstanden, Ukraine-Vereine haben sich organisiert, Ukrainer sind in den Landkreis gezogen und Menschen haben ihr Zuhause für diese geöffnet. Auch wenn der Krieg mehr als tausend Kilometer weit entfernt wütet, hat er doch den Alltag für viele in der Region verändert.

