"Es muss Spaß machen": Das bietet der Gasthof Römerkessel

Das Landhotel Römerkessel in Fuchstal ist mehrere hundert Jahre alt. Alexander Soell und sein Team setzen auf regionale Produkte, erlesene Weine und ein übersichtliches Menü.

Aus Blödsinn. Das sagt Alexander Soell, wenn er gefragt wird, wie es dazu kam, dass er den Landgasthof Römerkessel an der B17 übernommen hat. Eigentlich ist Soell Entwicklungsingenieur. "Ich bin immer auf dem Weg zur Arbeit an dem Hof vorbeigefahren", erzählt er. Damals lebte er noch in Reichling und hatte dort erst einen alten Hof renoviert. Vor zehn Jahren fiel dann die Entscheidung: Der Römerkessel in Fuchstal wird sein neues Projekt. Seit zehn Jahren betreibt er das Landhotel mit dem Gasthof erfolgreich mit seinem Konzept aus regionalen Produkten, kleinem Menü und gut ausgebildetem Personal.

Biergarten mit Ausblick auf den Lech. Foto: Christian Rudnik

Bereits Martin Luther habe den Römerkessel besucht, sagt Soell. Bevor der Gasthof 1572 oberhalb des Lechs erbaut wurde, stand das Vorgängergebäude direkt am Fluss. "Allerdings hatte man damals immer wieder mit Überschwemmungen zu kämpfen, weshalb man sich schließlich für den neuen Standort entschied." Dadurch war der Gasthof nicht nur einfacher zu erreichen, sondern gewann einen neuen Ausblick dazu, den heutige Gäste aus dem Biergarten genießen können, den Soell in seiner Zeit ausgebaut hat.

