"Hier kann einfach alles passieren": Geschichten aus Landsberger Bars

Von Vanessa Polednia - 18:01 Uhr Artikel anhören Shape

Für einen Absacker oder zum Freundetreffen in eine Bar gehen? In Landsberg kein Problem. Mit Qualität und guter Laune zeigen vier beliebte Lokale, was sie zu bieten haben.

Für unsere Gastronomie-Serie waren wir mit 18-Jährigen bei einer Beachparty mit Getränkeangeboten für den Azubi-Geldbeutel in der Großraumdiskothek. Mit den Junggebliebenen ging es danach in den legendären Sommerkeller in Igling zur Ü40-Party. Worauf sich wohl jedoch alle Generationen ab einem gewissen Reifegrad einigen können, ist der Barbesuch.

Während "Eimersaufen" und dröhnende Boxen im Jugendalter noch verheißungsvolle Nächte versprechen, entwickeln sich die Geschmacksknospen in den Folgejahren bei vielen weiter. Da gibt es den Kumpel, der sich auf Whiskys versteht und sich stundenlang mit der goldenen Flüssigkeit in seinem Tumbler-Glas beschäftigen kann. Oder die Freundin, die mittlerweile lieber einen hochpreisigen Mocktail trinkt anstatt der billigsten Wodka-Mischung, um den Kater am Folgetag aus dem Weg zu gehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .