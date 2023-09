Igling

16.09.2023

Nachtleben in der Region: Die Generation Ü40 rockt den Sommerkeller in Igling

Plus Die Diskothek im Wald lockt mit einer Revival-Party. Über 1000 Gäste kommen. Mittendrin: LT-Redakteur Thomas Wunder.

Von Thomas Wunder

Ende der 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre war ich Stammgast im Sommerkeller. Häufig von Mittwoch bis Samstag. Egal, ob man zuvor in einer anderen Diskothek, auf einem Konzert oder auf einer privaten Feier war, spät nachts endete man mehr oder weniger immer in der Diskothek im Wald bei Igling. Nicht nur für mich war sie eine Art Zuhause. Das wird bei der jüngsten Revival-Party deutlich. Die Mehrzahl der über 1000 Gäste ist zwischen 40 und 70 Jahren alt. Sie alle haben einen wichtigen Teil ihrer Jugend im Sommerkeller verbracht und kehren gerne wieder zurück. Und was soll ich sagen: Die Generation Ü40 rockt.

Kurz vor 22 Uhr bildet sich eine kleine Schlange vor dem Eingang zum Sommerkeller. „Wir haben schon etwas früher geöffnet und zwei Eingänge, um das Ganze zu entzerren“, sagt Stefan Egger. Der Betreiber des PM in Untermeitingen hat seit gut zwei Jahren auch im „Soke“ das Sagen. Von Anfang wollte er eine Diskothek für die Zielgruppe zwischen 25 und 55. „Ich war mir aber nicht sicher, ob diese Klientel auch noch regelmäßig weggeht.“ Doch die Corona-Krise sorgte offenbar eher dafür, dass auch die Menschen dieser Altersgruppe wieder in Diskotheken feiern wollen. Das Modell funktioniere jedenfalls. Seit März 2022 hat der Sommerkeller immer samstags geöffnet, hinzu kommen Mottopartys am Freitag. Im normalen Betrieb müssen unter 20-Jährige draußen bleiben. Für sie gibt es spezielle Abende am Freitag. Das hat Egger auch Kritik eingebracht, doch das Feier-Verhalten der Jugendlichen und jungen Erwachsenen störte das eigentliche, ältere Publikum.

