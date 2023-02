Unterwegs auf dem Balkan: Söders Suche nach den Fachkräften

Von Margit Hufnagel - vor 16 Min. Artikel anhören Shape

Söder will um Menschen werben, die hierzulande arbeiten können. Doch auch in Albanien und Rumänien mangelt es an Fachkräften. Unterwegs mit einem Ministerpräsidenten auf schwieriger Mission.

Ein paar Passanten bleiben stehen und staunen über die Szene, die sich da zuträgt an diesem sonnig-kalten Tag im Zentrum von Bukarest. Ein Pulk Menschen zwängt sich durch die enge Drehtür einer Bierhalle. Das Caru' cu Bere ist eine Institution in der rumänischen Hauptstadt, eindrucksvolle Gewölbe, Holzschnitzereien an der Decke, die bunten Fenster erinnern an eine Kathedrale. Der "Bierpalast" steht ganz oben auf jedem Touristen-Programm. Der deutsche Botschafter will sie auch den Gästen, die er für wenige Stunden empfängt, zeigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .