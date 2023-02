"Es droht ein Sterben von Handwerksbetrieben wie schon bei den Bäckereien"

Plus Ulrich Wagner hat früh vor dem Fachkräftemangel gewarnt. Der Hauptgeschäftsführer der schwäbischen Handwerkskammer wurde von einem CSU-Mann aber nicht ernst genommen.

Herr Wagner, der Fachkräftemangel im Handwerk ist groß. Jeder merkt dies, wenn er eine Handwerkerin oder einen Handwerker sucht. Woran liegt das?