Abkühlung gesucht? Diese Badeseen im Landkreis sind einen Besuch wert

Für viel Geld in den Urlaub? Warum in die Ferne schweifen, wenn es auch hier schön ist! Hier kommen einige Badeseen im Landkreis, die einen Besuch wert sind.

Bei den sommerlichen Temperaturen gibt es keine langen Diskussionen, wie der Feierabend und das Wochenende verbracht werden sollen – wer sehnt sich nicht danach, nach einem heißen Arbeits- oder Schultag ins kühle Nass zu springen? Das Augsburger Land bietet zum Glück allerhand Möglichkeiten, um sich zu erfrischen. Wir haben eine Auswahl der schönsten offiziellen Badestellen mit geprüfter Wasserqualität im nördlichen und südlichen Landkreis zusammengefasst.

Am Badesee Thierhaupten lässt sich ein heißer Sommertag vergnüglich verbringen.

Rund einen Kilometer von Thierhaupten entfernt befindet sich der Thierhauptener Badeweiher mit mehreren Parkplätzen unweit vom Ufer. Der See ist sehr familienfreundlich: gut zu überblicken, mit sanften Einstiegsmöglichkeiten und klarem Wasser. Zusätzlich ist die Wasserwacht Meitingen mit einer Station vertreten und sorgt für Sicherheit beim Baden. Das Wasser des Sees ist klar, nur ein paar Blütenschlieren finden sich vereinzelt am Rand. Die große Liegefläche bietet ausreichend Schatten für die Erholungssuchenden. Zudem sorgen eine Tischtennisplatte, ein Floß und ein Sandkasten dafür, dass hier bei Bedarf jeder und jede etwas zu tun findet. Umkleiden gibt es zwei, sowie zwei Feuerstellen. Grillen ist jedoch nur mit der Genehmigung der Gemeinde möglich. Und, nicht ganz unwichtig: Es gibt eine mobile Toilette.