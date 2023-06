Landkreis Augsburg

18:30 Uhr

Wie warm ist gerade das Wasser in den Badeseen im Augsburger Land?

Plus Es steht ein Wochenende voller Sonnenschein im Landkreis bevor. Abkühlung gibt es in den vielen Badeseen. Unsere Redaktion hat sich einige davon angesehen und die Wassertemperatur gemessen.

Von Philipp Kinne, Jana Korczikowski Artikel anhören Shape

Wie warm fühlen sich 18 Grad an? Das kommt ganz darauf an. Zwar lässt sich die Temperatur faktisch messen, Meteorologen kennen aber auch die "gefühlte Temperatur." Die drückt aus, wie ein Mensch die Temperatur in seiner Umgebung wahrnimmt. Womit wir schon beim Thema wären: Ist die Umgebung nämlich ein See, fühlen sich 18 Grad auf einmal gar nicht mehr so warm an wie bei Sonnenschein im Eiscafé. Unsere Redaktion hat sich an den Badeseen im Augsburger Land umgesehen – und die Temperatur nachgemessen.

21 Grad im Ilsesee bei Königsbrunn

Dafür bekannt, dass der See meist ein wenig wärmer ist als andere, ist der Ilsesee bei Königsbrunn. Wobei warm ja immer relativ ist. Unser Test am Freitag zeigt: 21 Grad im Ilsesee. Damit ist der See bei unserer Stichprobe der mit der höchsten gemessen Temperatur. Weil der Ilsesee nicht besonders tief ist, heizt er schneller auf als andere Badeseen, erzählt ein Mann auf der Liegewiese. Ins Wasser will er heute trotzdem nicht. Und auch Eva Brückle sieht sich denn See lieber von einer Sitzbank am Wasserrand an. "Mir ist das zu kalt", sagt sie. Trotzdem komme sie mit Hund Oscar jeden Tag bei ihrer Gassirunde vorbei. Etwas weiter entfernt vom See in der Sonne sitzen Christian Lory und Heiko Schwab und spielen Backgammon. Die beiden sind braun gebrannt und waren auch schon im Wasser, erzählen sie. "Gefühlt sind es 18 Grad", meint einer der beiden. "Es dürfte schon noch etwas wärmer werden."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen