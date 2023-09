Leseraufruf und Gewinnspiel: Ihre schönsten Urlaubsbilder

Für viele ist es die schönste Zeit des Jahres: Urlaub. Unsere Leser haben uns Fotos von besonderen Reisen geschickt. Einige dürfen sich über einen Gewinn freuen.

Ob sich junge Männer und Frauen heute noch genauso über das erste Auto freuen wie in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts? Leserin Ruth Herrmann aus Gersthofen, Jahrgang 1935, jedenfalls schickte ein Urlaubsfoto an unsere Redaktion und schrieb: "Hurra! Wir haben ein Auto! Eine Vespa 400. Eine Sensation im Sommer 1960, unglaublich für uns. Drei Tage Urlaub im Schlupfzelt am Wörthsee." Mit dabei: Tochter Gudrun, damals drei Jahre alt und Ehemann Erhard.

In den 1960er-Jahren war auch Hans Joachim Seitz aus Untermeitingen mit dem Auto im Urlaub. Er schreibt: "Das erste Mal mit dem ersten eigenen Auto mit meinem Freund im Urlaub und dann noch 800 Kilometer weit weg nach Holland. Es war Freiheit, wie man sie sich als 19-Jähriger erträumt hat. Inzwischen bin ich 75 und habe mit dem damaligen Kumpel, der sich in Holland, weil es ihm so gefallen hat, einen Job gesucht hat, immer noch Kontakt, obwohl wir uns schon jahrelang nicht mehr getroffen haben."

Urlaubsfotos "Nomaden unterwegs": So betitelt Heinz Elsässer aus Steppach dieses Urlaubsfoto. Foto: Heinz Elsässer

urlaubsfotos Franz Fiedler und seine Frau haben 1979 geheiratet, die Hochzeits-Urlaubsreise ging nach Norwegen. Obwohl es dort im August vom Anfang bis Ende die ganze Zeit regnete, war es ihr schönster Urlaub. Foto: Franz Fiedler

Petra Schneider aus Klosterlechfeld übernachtete im Mai 2023 mit ihrer besten Freundin Christl in Norderney am menschenleeren Strand in einem Schlafstrandkorb. "Einfach traumhaft!" Foto: Petra Schneider

Rainer und Karin Scheuringer aus Königsbrunn waren im März 2023 bei einer Rundreise durch Südafrika in einer Tieraufzuchtstation. Und trafen diesen zahmen Geparden. Foto: privat

Markus Polzer aus Klosterlechfeld fotografierte sich und Sohn Timo beim Schnorcheln vor der kleinen griechischen Insel Karpathos. Dort sah er giftige Feuerfische. Foto: Markus Polzer

Heinrich Höge aus Untermeitingen war 2015 mit seiner Frau Jutta in Südamerika unterwegs: "Unser Traumziel Machu Picchu in Peru durften wir bei sehr gutem Wetter genießen." Foto: Heinrich Höge

Johann Knöpfle aus Dinkelscherben (von rechts) stieß heuer auf dem Gipfel mit Freund Winfried Menner und Bergführer Richard auf das erfolgreiche Besteigen des Kilimandscharo an. Foto: privat

Barbara Goebel aus Stadtbergen genoss den Urlaub im Tannheimer Tal in Österreich bei Wanderungen mit ihren Jack-Russell-Terriern Rambo, Lotti und Lilly. Foto: privat

Wolfgang Jany aus Schwabmünchen war 2010 mit seiner Frau in Kenia unterwegs - und hat bei einer Safari diese Raubkatze fotografiert. Foto: Wolfgang Jany

Leserin Renate Schuri aus Bobingen war heuer im norwegischen Tromsö auf dem Berg Fløya zur Mittsommernacht. Auf dem Bild fängt sie mit Mann Günter die nicht untergehende Sonne ein. Foto: Renate Schuri

Sarah Mangold aus Bobingen mit ihren Kindern Jonathan und Annalena in Peschiera am Gardasee. Dort hatte die Familie "drei wundervolle Wochen ohne (Zeit-)Druck". Foto: Sebastian Mangold

"Hurra! Wir haben ein Auto!" Das schreibt die 88-jährige Ruth Herrmann aus Gersthofen über ihren Camping-Urlaub am Wörthsee 1960. Neben ihr auf dem Steg: Tochter Gudrun. Foto: Erhard Herrmann

Barbara Scherer aus Gabelbach umrundete 2018 mit ihrem Vater den Mont-Blanc. "Begonnen in der Schweiz, über Frankreich nach Italien und zurück in sechs Tagen", schreibt sie. Foto: Barbara Scherer

Zum ersten Mal mit dem ersten eigenen Auto im Urlaub war Hans Joachim Seitz aus Untermeitingen 1966 in Holland. Sein Kumpel ist danach ins Nachbarland ausgewandert. Foto: privat

Auf der alten Seidenstraße, etwa in Usbekistan gefiel es 2013 Lydia und Werner Rindle aus Schwabmünchen besonders gut. "Die Stadt Samarkand war einst die schönste Stadt der Welt." Foto: Rindle

Für Klaus Stampfer aus Bonstetten ging im April dieses Jahres ein Wunsch in Erfüllung: Er besuchte den Friedenspark im japanischen Hiroshima. Foto: Klaus Stampfer Zurück Vorwärts

Unsere Mitmach-Aktion hat gezeigt: Die Menschen aus dem Augsburger Land sind weltweit unterwegs. Das beweisen die Urlaubsbilder unserer Leserinnen und Leser. Die Redaktion erreichten in diesem Sommer Fotos aus Afrika, Asien, Europa, Nordamerika und Südamerika. Fotos aus rund zwanzig verschiedenen Ländern. Fotos, die einen kurzen Moment des schönsten Urlaubes einer Leserin oder eines Lesers einfangen. Für manche liegt dieser erst wenige Monate zurück. Andere erinnern sich besonders gerne an eine Reise, die vor fünf oder sechs Jahrzehnten stattgefunden hat. Eine interessante Geschichte erzählen die Urlaubsbilder alle. Einen Teil davon haben wir Ende August schon auf einer Seite unserer Zeitung veröffentlicht. Den zweiten Teil sehen Sie hier.

Lust auf Urlaub machen die Bilder unserer Leserinnen und Leser allesamt. Deshalb konnte am Ende nur das Los entscheiden, an wen unser Hauptgewinn geht. Über einen Mini-Urlaub für zwei im Winter, eine Busfahrt zu einem Weihnachtsmarkt in Salzburg oder Bozen, freuen darf sich: Renate Schuri. Außerdem verschicken wir an einige weitere Teilnehmer verschiedene Sach- und Buchpreise. (mjk)