Hat der FCA den richtigen Trainer? Was für und gegen Markus Weinzierl spricht

Von Johannes Graf - vor 36 Min.

Noch hat der FCA den Vertrag mit Trainer Weinzierl nicht verlängert. Ob er bleibt, scheint fraglich. Er hat Argumente für eine Weiterbeschäftigung gesammelt - vor allem aber auch dagegen.

Den Klassenerhalt hat der FC Augsburg am vorletzten Spieltag geschafft, das Minimalziel erreicht. Darüber hinaus brachte die Mannschaft wenig Erbauliches zustande. Und so stellt sich mehr denn je die Frage, wie sich der Fußball-Bundesligist künftig aufstellt. In erster Linie, welcher Trainer die Mannschaft in der nächsten Saison betreuen wird. Es bestehen Zweifel, ob die Vereinsführung an Markus Weinzierl festhält. Am Saisonende läuft dessen Vertrag aus. Der 47-Jährige hat nach seiner Verpflichtung Aufbruchstimmung verbreitet, die Saison verlief letztlich aber enttäuschend.

