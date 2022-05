Wo der FCA nicht nur in Leipzig die größten Probleme hat

Plus Gegen RB Leipzig werden dem FC Augsburg schonungslos die Grenzen aufgezeigt. In der zweiten Spielhälfte droht ein Debakel. Auf diesen Positionen besteht für die Verantwortlichen im Sommer Handlungsbedarf.

Nun verhielt es sich nicht so, als hätten sich die Profis des FC Augsburg vom Anpfiff weg ergeben. Allein der Blick auf die Ferse von Leipzigs Superstar Christopher Nkunku dokumentierte die anfängliche Ernsthaftigkeit, mit der die Gäste zu Werke gingen. FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw hatte zugetreten. Der Stutzen des Franzosen zerfetzte, eine Schürfwunde zierte das Fußende. Weil nach einer halben Stunde nicht zum ersten Mal Nkunku das Ziel einer Attacke war, ließ sich dahinter eine gewisse Strategie erkennen. Dass der FCA gegen RB Leipzig seine Tugenden auf den Platz bringen musste, dass er laufen und um jeden Ball kämpfen musste, überraschte nicht. Die Leipziger verfügen über eine imposante Mannschaft, allen voran jener Nkunku, dem zuzuschauen eine Freude ist.