Erfolgsgeheimnisse eines Weltmarktführers

Fast jeder Deutsche hat schon Gerichte aus Profigargeräten der Landsberger Firma Rational gegessen. Das Unternehmen gilt als Vorbild weit über seine Branche hinaus.

Die feinen Kohlrabi-Stäbchen sind perfekt mit leichtem Biss auf den Punkt gegart, der Putenbraten präsentiert sich wie auf einem Kochbuchfoto, ebenso die knusprigen Herzoginkartoffeln. Und auf dem Teller der vegetarischen Gemüsepfanne leuchten die Böhnchen in frischem Grün, als hätte sie ein Meisterkoch gekonnt im Eiswasser abgeschreckt, damit ihre Farbe nicht verblasst. Hier im hauseigenen Betriebsrestaurant für die Belegschaft von Rational gilt es, bei den zwei Tagesmenüs als Ehrensache zu beweisen, welche Qualität die hier in Landsberg hergestellten Kombidampfgaröfen des Weltmarktführers liefern können.

Rational-Vorstandschef Peter Stadelmann erzählt beim Essen stolz, dass das Küchenteam 2018 die Wahl zur besten Mitarbeiterkantine Deutschlands in der Kategorie bis 1500 Essen gewonnen hat. Dass die Preisträger in den anderen Kategorien Audi und Google hießen, freute den 58-jährigen Schweizer Manager, denn beide Unternehmen kochen ebenfalls mit Rational. Und auch vom Anspruch haben die Unternehmen manches gemein: Die von Rational gebauten „iCombi“-Garer sind längst digital vernetze Hightechgeräte. Rational gilt mit beständiger Innovation und konsequenter Kundenausrichtung weit über Branchengrenzen als Vorbild für langfristigen Unternehmenserfolg.