Sechs Menschen aus der Region erzählen von ihrem Einsatz für die Ukraine

Sie packen Kisten, steuern Lastwagen oder nehmen Geflüchtete auf: Zehntausende engagieren sich in der Ukraine-Hilfe. Sechs von ihnen kommen hier zu Wort.

Kurz nachdem die Nachricht über den russischen Angriff über die Nachrichtenticker lief, die ersten Bilder aus der Ukraine gesendet wurden, standen auch in Deutschland viele Telefone nicht mehr still. Spendenaktionen wurden organisiert, Lastwagen beladen und in das Kriegsgebiet gefahren. Unzählige Menschen haben sofort geholfen – und tun es auch jetzt noch. Sechs von ihnen erzählen in diesem Text von ihren Beweggründen, stellvertretend für die vielen anderen Helferinnen und Helfer aus der Region.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .