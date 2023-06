Interaktive Grafik: So (un-)pünktlich ist die Bahn in Bayern

Von Moritz Maier - vor 23 Min. Artikel anhören Shape

In Sachen Pünktlichkeit hat die Bahn keinen guten Ruf. Was sagen die Zahlen? Hier sehen Sie, wie rechtzeitig die Züge in Ihrer Umgebung fahren.

Die Bahn hinkt ihren selbst gesteckten Zielen zu pünktlichen Zügen seit Jahren hinterher. Stattdessen heißt es von Kritikerinnen und Kritikern, das Chaos bei der heruntergewirtschafteten Deutschen Bahn werde immer schlimmer. Doch was sagen die Zahlen? Die ganze Wahrheit verraten sie bezüglich der verspäteten Zügen nicht. Denn die Bahn trickst. In einer großen Datenanalyse haben wir alle Fernzüge in Bayern im Jahr 2022 angesehen, Verspätungsstatistiken erstellt und zeigen in einer interaktiven Grafik, wo in Ihrer Nähe die Bahn in Bayern am (un-)pünktlichsten ist.

Die Bahn trickst bei ihrer Statistik – und ist trotzdem so spät wie nie

In einer tausende Datensätze umfassenden Analyse auf Grundlage von Zahlen des Portals Zugfinder.net zeigen sich deutliche Unterschiede im Fernverkehr. Dieser umfasst ICE Zugverbindungen ebenso wie IC, EC und EN (Euronight). So bildet der Bahnhof Oberstdorf im Allgäu mit 53,10 Prozent verspäteten Fernzügen im vergangenen Jahr das Schlusslicht in Sachen Pünktlichkeit in Bayern. Dicht darauf folgt der Regensburger Hauptbahnhof, an dem immer noch stolze 51,71 Prozent aller Fernzüge verspätet waren. Am Augsburger Hauptbahnhof kamen etwa ein Drittel der Züge zu spät an, damit liegt der Bahnhof im Mittelfeld. Deutschlandweit stellte die Bahn im Fernverkehr 2022 einen Verspätungsrekord auf.

