Augsburg

Ein Drittel der Fernzüge am Augsburger Hauptbahnhof kommt zu spät

Plus Die Pünktlichkeit von ICE- und IC-Zügen in Augsburg ist laut einer Datenanalyse deutlich schlechter geworden. Wie die Stadt im Vergleich abschneidet.

Unter dem Augsburger Hauptbahnhof hat die Zukunft schon begonnen. Der neue Tram-Tunnel ist so gut wie fertig, Rolltreppen und Aufzüge sind eingebaut. Noch dieses Jahr soll der Tunnel für Fußgänger öffnen, nächstes Jahr soll die Straßenbahn-Haltestelle in Betrieb gehen. Der Umstieg zwischen Tram und Zug soll schneller und einfacher werden - falls der Zug pünktlich fährt. Hier ist die Situation gegenwärtig eher ernüchternd. Etwa jeder dritte Fernzug der Deutschen Bahn hatte im vorigen Jahr am Augsburger Hauptbahnhof Verspätung. Im Schnitt waren die IC- und ICE-Züge zehn Minuten verspätet. Das zeigt eine Auswertung des Nachrichtenmagazins Der Spiegel mit Daten des Portals Zugfinder.de. Die Daten zeigen auch, wie Augsburg im Vergleich zu anderen größeren Bahnhöfen in Deutschland abschneidet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

