Die Narren übernehmen im Landkreis Dillingen das Kommando

In Gundelfingen stürmen Fastnachter das Rathaus, in Lauingen und in Landshausen feiern Hexen bis tief in die Nacht. So startet der Landkreis Dillingen ins letzte Faschingswochenende.

Kein Politiker, der im Landkreis Dillingen tätig ist, ist vor ihm sicher: Conny Deisler, der seit 50 Jahren in Gundelfingen in der Bütt steht, nimmt alle auf die Schippe. Allen voran Landrat Markus Müller, Katja Müller, die Bürgermeisterin der Nachbarstadt Lauingen, aber natürlich auch den Gundelfinger Rathauschef Dieter Nägele. Für seinen Dienst am Fasching seiner Heimatstadt erhält er eine Urkunde und einen Schluck "für die Inspiration". Rund 200 Leute feiern im Gundelfinger Bleichestadel den Gumpigen Donnerstag, weiß Walter Hieber vom Historischen Bürgerverein, und alle lauschen dem Büttenredner aufmerksam. Denn die meisten kennen ihn schon aus der Zeit, als sie Jung waren. Tradition eben. Für Hieber ist der Gumpige in Gundelfingen jedes Jahr ein "Tag der guten Nachbarschaft", erzählt er, denn die Gäste aus der Umgebung sind zahlreich.

Mit den Gundelfinger Musikanten "Die Glücksbringer" geht es daraufhin nach draußen, wo Peter Häußler die Promis auf sein E-Gefährt, gut 20 Elektro-PS stark, wie er erzählt, mit drei Plätzen vorn und einem Sofa hinten einlädt. Zuvor war es ein Traktor, er hat es neu ausstatten und den batteriebetriebenen Antrieb einbauen lassen. Damit fahren Bürgermeisterin, Bürgermeister, Landrat und Walter Hieber durch die Stadt, mit passend lauter Musik natürlich.

Gundelfingens Bürgermeister sammelt "interessante Erfahrungen"

Um 16.30 Uhr ist es dann so weit: Die Narren marschieren zusammen mit den Musikanten vom Bleichestadel gen Rathaus. Im Schlepptau haben sie ihre Kanone, die schon jahrelang bewiesen hat, dass sie ein geeignetes Mittel ist, um einen Herrschersitz einzunehmen. Oben angekommen hat sich die letzte Bastion des Bürgermeisters in der Festung verschanzt, doch die Konfettikanone des Gefolges der Prinzenpaare ist zu mächtig. Die Fetzen fliegen durch die Fenster im ersten Stock. Kurz darauf winken beide Prinzenpaare aus den oberen Fenstern. Das Rathaus gehört jetzt ihnen.

Rathauschef Dieter Nägele findet sich dagegen an den Händen gefesselt vor. Er wird auf die Bühne geführt, die Glinken machen ihm den Prozess. Ihr Urteil: "Schuldig!" Seine Strafe: Die Weißwürste beim Sommerfest spendieren. "Das war eine sehr interessante Erfahrung", erzählt er nach seiner Freilassung. "Aber es war ja zum Glück nicht allzu lange". Er freut sich auf jeden Fall aufs nächste Jahr. Das gefällt dem Faschingsvolk, er ist seine Fessel wieder los. Als es dunkel wird, entzünden die Tschassibo-Hexen ihr Walpurgisfeuer, zusammen mit den Ludlberg-Hexa aus Eglingen. Später lockt die Gumpenparty zurück in den Bleichestadel und es wird bis in die Nacht gefeiert.

Beim Hexentanz in Lauingen muss Barbara Schwertgoschin dran glauben

Als die Sonne bereits untergegangen ist und die Nacht sich über Lauingen gelegt hat, kommen am Donnerstagabend Hexen von nah und fern zusammen. Im Laufe des Abends füllt sich der Marktplatz mit zahlreichen Zuschauern und Feierwütigen. Dann kommen die Stars des Abends auf die Bühne: Winterhexen und Frühlingsnarren ziehen am Seil, kämpfen miteinander. Doch es passiert, was passieren muss: Die Winterhexen verlieren und der Herr der Jahreszeiten verkündet das Urteil: "Schwertgoschin, hier ortsbekannt, wird erhängt und gleich verbrannt." Hoch oben vom Schimmelturm gleitet sie an einem langen Seil hinab in die Flammen.

Traditionell sind auch im Bachtal am Gumpigen Donnerstag die Hexen los. Foto: Karl Aumiller

Der Moment, in dem die Oberhexe ihrem gerechten Ende entgegengeht, ist auch der Moment, in dem sich die Altstadt zur Partyzone verwandelt. Die Stadt ist voll mit Hexen und anderen Gestalten, die in den Bars, auf dem Marktplatz oder in der Stadthalle bis spät in die Nacht feiern.

In Landshausen sind am Donnerstag ebenfalls die Hexen los. Hinter dem Bürgerhaus haben sie ein Dorf aufgebaut, am Nachmittag sind sie im Bachtal unterwegs und am Abend muss eine (nicht ganz echte) Hexe dran glauben.