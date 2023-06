Abkühlung gefällig? Das sind die Badeseen im Wittelsbacher Land

Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es schöne Badeseen. Wir verraten, wo man am besten parken kann, wo es besonders kinderfreundlich ist - und wo man seine Ruhe hat.

Der Sommer ist längst im Landkreis Aichach-Friedberg angekommen. Bei dem guten Wetter mit viel Sonnenschein ist Abkühlung ganz wichtig. Das geht am besten an einem der zahlreichen Bade-Seen im Wittelsbacher Land. Doch welcher See ist für wen geeignet? Friedberger See, Weitmannsee oder Radersdorfer See - wir haben uns die Badeorte genauer angeschaut.

Der Friedberger See ist im Sommer der Treffpunkt der Stadt. Er bietet eine sehr gute Infrastruktur. Foto: Ute Krogull

Friedberger See

Spricht man mit Friedbergern, hat man oft das Gefühl, sie hätten ihre ganze Jugend am Baggersee verbracht. Im Sommer ist es DER Treffpunkt, nicht nur für junge Leute. Bisweilen geht es sehr eng zu, denn mit Wochenendhäusern, Gastro und Wasserskistation bleibt nicht viel Platz für Badegäste - zumal die Nähe zur Nachbarstadt viele Augsburger anlockt. Trotzdem: Der See ist Kult und bietet top Infrastruktur. Tückisch ist nur der plötzlich abfallende Uferbereich. Und viele Regeln gibt es auch: nicht grillen, nicht SUP fahren, nicht nach zehn Uhr abends dort aufhalten, nicht feiern. Deshalb ist ein Teil des Geländes jetzt umgittert - nicht schön, aber der Beliebtheit tut das keinen Abbruch.

