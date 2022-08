Achterbahn-Unfall wirft viele Fragen auf – doch Legoland gibt sich zugeknöpft

Am Tag nach dem Unfall im Legoland läuft der Betrieb fast wieder normal. Informationen geben die Veranwortlichen kaum preis - aber langsam wird klarer, was passiert ist.

Nur wenig erinnert einen Tag nach dem Unglück im Günzburger Legoland an den verheerenden Zusammenstoß auf der Achterbahn. Ein Unglück, bei dem ein Zug des Fahrgeschäftes namens „Feuerdrachen“ auf einen anderen vorausfahrenden aufgefahren war. Ein Unglück, bei dem 31 Menschen verletzt wurden, davon einer schwer.