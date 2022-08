Günzburg

vor 18 Min.

Achterbahn-Unfall im Legoland: Und plötzlich kracht es

Das Günzburger Legoland gehört zu den beliebtesten Freizeiteinrichtungen in der Region. Das Unglück ereignete sich an der Achterbahn „Feuerdrache“. (Archivbild)

Plus Im Legoland-Freizeitpark in Günzburg fährt ein Zug einer Achterbahn auf einen zweiten auf, mehr als 30 Menschen werden verletzt. In diesem Jahr gab es europaweit schon mehrere ähnliche Unfälle.

Von Andreas Frei, Ina Marks und Sophia Ungerland

Ferien in Bayern, Traumwetter von früh bis spät – der Tag scheint perfekt für einen Ausflug in den Freizeitpark Legoland in Günzburg. Bis es zu einem dramatischen Zwischenfall kommt: Ein Zug der Achterbahn-Attraktion „Feuerdrache“ bremst im Einstiegsbereich ordnungsgemäß stark ab, ein folgender Zug jedoch nicht. Er fährt auf den ersten auf – warum, ist zunächst unklar. Gäste erzählen von einem lauten Knall.

