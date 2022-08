Unfall im Legoland: Auch fehlende Informationen führen zu Spekulationen

Plus Mehr als 30 Menschen wurden bei dem Unfall im Legoland Günzburg verletzt. Es gibt Aussagen, die auf einen technischen Defekt hinweisen – aber kaum Offizielles.

Es ist ein sonniger Tag mit vielen Gästen im Günzburger Legoland, als zwei Züge der Achterbahn Feuerdrache aufeinanderprallen. 31 Personen werden verletzt, darunter zehn Kinder. Und doch ist der Unfall vergleichsweise glimpflich ausgegangen. Im Laufe dieses Jahres hat es europaweit schon mehrere Unfälle auf Achterbahnen gegeben – manche endeten gar tödlich.