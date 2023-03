Diese Spielplätze im Raum Ulm, Neu-Ulm und Umgebung sollten Sie kennen

Ob unterirdisch, mit Wasser oder digital: Auch in Ulm, Neu-Ulm und Umgebung gibt es Spielplätze, die einen Besuch wert sind. Zehn Tipps aus unserer Redaktion.

Klettergerüste, Rutschen und Sandkasten sind wohl Teil eines jeden Spielplatzes. Wie sieht es aber mit einem unterirdischen Tunnelsystem, einem großen Piratenschiff oder einer digitalen Schnitzeljagd aus? Mittlerweile gibt es Anlagen, die mit speziellen Konzepten hervorstechen. Das gilt auch in Ulm, Neu-Ulm und Umgebung. Wohin sich ein Ausflug mit Kindern besonders lohnt - zehn Tipps aus unserer Redaktion.