In dieser Landsberger Küche trifft Tiroler Tradition bayerische Gemütlichkeit

Nicht jeder mag Graukäse, doch in Birgit Gröllers Küche in Landsberg ist er der Star. Die gebürtige Tirolerin bereitet für unsere Kochserie einen Klassiker zu.

Egal, ob zum Wandern, Radfahren oder Entspannen: Tirol ist ein beliebtes Urlaubsziel der Deutschen. Für Birgit Göller aus Landsberg ist die österreichische Region mehr als eine schöne Naturkulisse. Für die gebürtige Tirolerin ist ihre Heimat ein Lebensgefühl und dazu gehört auch die Tiroler Küche. Für unsere Kochserie "Erzähl-Mahl" bereitet die Landsbergerin ein beliebtes Gericht zu: eine Brezensuppe. Dabei handelt es sich eigentlich um keine Suppe, sondern eher um einen Auflauf.

Birgit Gröller hat bereits in vielen Bereichen haupt- und ehrenamtlich gearbeitet. Aktuell ist die Landsbergerin "Leih-Oma" in einer Familie und schon lange im Elternbeirat der Kauferinger Montessori-Schule aktiv. Ihre Liebe zum Kochen hat die zweifache Mutter durch ihre Kinder entdeckt. Drei Gänge mittags nach der Schule seien normal gewesen. "Meine Kinder sagen selbst, sie seien verwöhnt", sagt Brigitte Gröller lächelnd.