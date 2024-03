Landsberg

Erzähl-Mahl: Mehr als nur Teigtaschen aus Afghanistan

Faieqa Sultani und Ali Reza Haidary flohen vor den Taliban und leben seit zwei Jahren in Landsberg. Sohn Kian ist in Deutschland geboren.

Plus Die Künstlerin Faieqa Sultani aus Landsberg bereitet für die Kochserie Mantu zu. Das Gericht erinnert sie an ihre Heimat, die sie nach der Übernahme der Taliban verlassen musste.

Von Vanessa Polednia

Ob gekocht, gedünstet, gebraten oder frittiert: Teigtaschen sind auf der ganzen Welt verbreitet. So auch in Afghanistan. Aus dem asiatischen Binnenstaat kommt Faieqa Sultani. Sie lebt seit mittlerweile mit ihrer Familie in Landsberg und kocht für unsere Serie "Erzähl-Mahl" Mantu. Ihre persönliche Verbindung zu den herzhaften Teigtaschen ist bittersüß. Sultani erinnert das Gericht an ihre Heimat und an ausgelassene Zusammentreffen der Familie und Verwandtschaft, die sie zurücklassen musste. Denn nach der Machtergreifung der Taliban in Afghanistan sah sie sich gezwungen zu fliehen.

Frauen und Mädchen werden in Afghanistan aus der Öffentlichkeit verdrängt

Sultani, damals eine Malerin und Fotografin mit eigener Kunstgalerie in Kabul hatte bereits 2014 einen Selbstmordanschlag bei einer Theaterpremiere in Kabul überstanden. Die 30-Jährige hat zusammen mit ihrem Ehemann Ali Reza Haidary, ein Filmemacher und Grafikdesigner, jahrelang auf die Missstände in Afghanistan aufmerksam gemacht und sich insbesondere für die Rechte von Frauen eingesetzt. Nach der Machtübernahme der Taliban im August 2021 fasste das Ehepaar endgültig den Entschluss zu fliehen. Denn ihre Berufe konnten sie unter diesen Bedingungen nicht mehr ausüben; Aktivistinnen und Aktivisten droht unter dem autoritären Regime der Tod.

