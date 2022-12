Unterwegs im Schneepflug: So wird die A8 von Schnee und Eis befreit

Von Matthias Schalla - vor 52 Min. Artikel anhören Shape

Pausenlos sind die Räumfahrzeuge der Autobahmeisterei Pansuevia auf der A8 im Einsatz. Der Arbeitsplatz am Steuer der 500 PS starken Lkw ist ein ganz besonderer.

Der erste Kampf gegen die weißen Massen ist gewonnen. In zwei Schichten zu je zwölf Stunden waren die Männer der Pansuevia am Mittwoch in ihren Räumfahrzeugen unterwegs, um die A8 von Schnee und Eis zu befreien. Am Tag danach ist die für diesen Streckenabschnitt so markante rötliche Farbe des Asphalts wieder zu sehen. Doch bei Temperaturen von deutlich unter null Grad ist es fast noch gefährlicher, als bei einer geschlossenen Schneedecke: Viele Autofahrer wiegen sich in trügerischer Sicherheit und geben Vollgas. Markus Meixner ist Kolonnenführer und am Donnerstag für die Tagschicht eingeteilt. Sein Job ist es heute, Streusalz und Sole auf die Fahrbahn zu verteilen, um Glatteis zu verhindern. Wir haben ihn auf seiner Tour begleitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .