Hüdaverdi, Go Asia und Co.: Warum ausländische Supermärkte beliebt sind

Von Ina Marks, Miriam Zissler - vor 17 Min.

Ausländische Supermärkte kommen in Augsburg gut an, was laut Handelsexperte gute Gründe hat. Ein Streifzug durch drei Geschäfte, von denen eines relativ neu ist.

Eine der vielen Soja-Soßen ist etwas aus der Reihe getanzt. Eine aufmerksame Mitarbeiterin rückt die Flasche im Regal wieder zurecht. Der Supermarkt "Go Asia" in der Bahnhofstraße beeindruckt nicht nur durch seine Größe und seine Ordnung, sondern vor allem durch sein breites Sortiment an asiatischen Waren. Zwei Kilometer weiter im Textilviertel nahe dem Glaspalast verkauft Ömer Yilmaz seit vielen Jahren in seinem Supermarkt Hüdaverdi hauptsächlich türkische Lebensmittel. Beide Geschäfte sind verschieden und doch haben sie einiges gemeinsam - mit etlichen anderen ausländischen Supermärkten in Augsburg. Beim Einzelhandelsverband rechnet man ihnen ein großes Potenzial zu.

Der asiatische Supermarkt "Go Asia" in der Augsburger Bahnhofstraße hat ein großes Angebot. Foto: Felix Ebert

Neulich, so erzählt Ömer Yilmaz, sei ein deutsches Ehepaar in seinen Supermarkt gekommen. "Sie sagten, sie fahren hier immer vorbei und dachten, das sei eine Fabrik. Dann stellten sie überraschend fest, dass wir ein Supermarkt sind." Yilmaz lacht. Dabei gibt es den Hüdaverdi, was ins Deutsche übersetzt "Gottes Gaben" heißt, seit fast 30 Jahren. Yilmaz, der einst als 16-jähriges Gastarbeiter-Kind aus der Türkei nach Augsburg kam, übernahm das Geschäft 2008.

