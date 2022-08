Augsburg

06:16 Uhr

Magic Donuts kommt nicht, dafür ein Asia-Markt: Das ist neu in der Innenstadt

In der Handelswelt in Augsburg ändert sich vieles – auch in der City Galerie.

Plus In der Augsburger Handelswelt tut sich einiges: So gibt es in der Stadt nun etwa ein neues Mode-Outlet. Auch in der City-Galerie hat sich etwas verändert.

Von Andrea Wenzel

Eigentlich sollte Magic Donuts im April in der Augsburger Bahnhofstraße öffnen. Der Laden war eingerichtet und auch ein Werbeschild an der Hauswand angebracht. Doch mehr passierte nicht. Stattdessen hängt jetzt im Schaufenster ein neues Plakat. "Express Handyklinik - coming soon" steht darauf. Statt Donuts wird es in der Bahnhofstraße also bald eine Anlaufstelle für Handyreparaturen geben. Wenige Meter weiter kündigt ein Asia-Supermarkt sein Kommen an. Was sich in der Innenstadt sonst noch tut: Jacken-Händler Wellensteyn kehrt zurück und auch in der Annastraße und in der City-Galerie gibt es Neues.

