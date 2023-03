Hasan Tekin im Arkadas: Das ist der Herr des Döners in Augsburg

Plus Hasan Tekin war einer der Ersten, der in Augsburg Döner verkaufte – vor über 30 Jahren. Über einen, der für den Drehspieß lebt und schwer an Corona erkrankt war.

Wenn er mit seiner 80 Zentimeter langen und scharfen Klinge durch das Fleisch schneidet und die dünnen, duftenden Fetzen in den Teller fallen, dann ist Hasan Tekin glücklich. "Döner-Schneiden ist meine Lieblingsarbeit", erklärt der Mann, der behauptet, er esse jeden Tag einen. Man glaubt ihm beides. Schließlich gilt Tekin in Augsburg als der Herr des Döners. Sein Geschäft Arkadas war einer der ersten Läden, der in der Fuggerstadt das gegrillte Fleisch vom Drehspieß im Fladenbrot verkaufte. Seitdem bestimmt die Mahlzeit auf der Hand Tekins Leben. Doch vor etwa zwei Jahren musste der gebürtige Türke genau um dieses kämpfen, als das Schicksal zuschlug.

Hasan Tekin rührt in dem Glas schwarzen Tee und schaut durchs Fenster auf die Maximilianstraße hinaus. "Seit 30 Jahren verkaufe ich hier meinen Döner", sagt er, wird still und trinkt einen Schluck. Als ob er seine Worte bewusst wirken lassen möchte. Tekin nimmt sich Zeit für das Interview. Weil er gerne und mit Stolz über das erzählt, was er sich in Augsburg aufgebaut hat. Und, weil er keinen Termindruck hat, nirgendwo hin muss. Sein Leben spielt sich im Arkadas ab. Von vormittags bis morgens um fünf Uhr. "Wenn ich mal fünf Stunden Schlaf bekomme, ist das viel." Wie er sich in der Arbeit wach hält? Er grinst. "Wenn ich müde werde, esse ich einen Döner." Am liebsten möge er ihn mit der selbst gemachten Soße seiner Frau und roten Zwiebeln, mehr nicht. Er erzählt, wie er nach Augsburg kam.

Hasan Tekin bei seiner Lieblings-Arbeit: Dönerfleisch-Schneiden. Der 62-Jährige benutzt dazu sein langes Messer. Eine Schneidemaschine kommt für ihn nicht infrage. Foto: Felix Ebert

Seinen ersten Laden öffnete Hasan Tekin nahe der Augsburger Uni

Seine Eltern waren bereits als Gastarbeiter in Augsburg, als Hasan Tekin nach dem Besuch eines technischen Gymnasiums in der Türkei als Jugendlicher 1978 nachzieht. Tekin arbeitet zunächst zehn Jahre in der Ballonfabrik. Als er einem Bekannten in der Gastronomie mithilft, entdeckt er seine Leidenschaft für die Branche. "Meinen ersten Laden eröffnete ich an der Uni. Es war damals der zweite oder dritte Döner-Laden in Augsburg. Anfangs war das Geschäft schwierig, denn kaum jemand kannte Döner." Er lacht. "Jetzt ist Döner deutsches Essen. Sogar in der Türkei gibt es einen Laden, der mit deutschem Döner wirbt." Arkadas, so heiße seine Filialen, bedeutet im türkischen "Freund". Viele seiner Kunden nennt Hasan Tekin seine Freunde.

Den Stammtisch am Montag etwa, an dem sich seit über 20 Jahren Augsburger aus den verschiedensten Branchen treffen. "Da ist ein Arzt dabei, ein Musiker, ein Ingenieur, ein DJ. Das ist herzlich, wie in einer Familie." Mit seiner wirklichen Familie lebt Hasan Tekim im Univiertel, doch über einen der beiden Arkadas-Läden in der Maxstraße hat er auch eine kleine Wohnung mit Büro. Dort schläft der 62-Jährige, wenn die Nacht besonders kurz wird. Nach seiner schweren Erkrankung im Jahr 2020 wollte Tekin eigentlich einen Gang runterschalten. Nur - bislang gelinge ihm das nicht, meint er. Dabei war sein Gesundheitszustand lebensbedrohlich.

Arkadas-Betreiber überlebte Corona-Erkrankung nur knapp

Hasan Tekin erkrankt an Corona, als es noch keinen Impfstoff gibt. Er erkrankt so schwer, dass er mehrere Wochen in der Uniklinik liegt, davon zehn Tage auf der Intensivstation. Er habe miterlebt, wie links und rechts von ihm die Menschen an Corona starben, überlebte selbst nur knapp. "Es war schlimm. Ich bekam keine Luft und ich hatte starke Schmerzen. Aber ich habe es geschafft", sagt er und fügt hinzu: "Ich habe eine gute Ärztin. Sie ist übrigens auch meine Kundin." Er grinst wieder. Nach der Erfahrung wollte er in der Arbeit kürzertreten. Doch auch hier machte ihm Corona einen Strich durch die Rechnung.

Während der Pandemie haben sich etliche seiner Angestellten einen neuen Job gesucht, erzählt er. Nun sei es auch für ihn schwierig, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu finden. "Vor Corona hatte ich 25 Leute, jetzt sind es 15." Umso fleißiger müssten seine Familie, er und die Stammbelegschaft jetzt sein. Vor allem zur späten Stunde. "70 Prozent des Umsatzes machen wir nachts." Bis Corona hatte Tekin in den Abendstunden einen Sicherheitsdienst engagiert. Doch auch in dieser Branche herrsche Personalnot. "Langsam bräuchte ich aber wieder jemanden an der Tür. Es gibt so viele betrunkene, aggressive Menschen." Manchmal müsse er die Polizei rufen. Hasan Tekin hat in den über 30 Jahren Döner-Geschäft schon viel erlebt. Den Mann mit den grauen Haaren scheint nichts aus der Ruhe zu bringen. Auch nicht das sogenannte Augsburger Döner-Verbot im Jahr 2009.

Damals wollte die CSU-geführte Stadtregierung, allen voran Ordnungsreferent Walter Böhm, Schnellimbiss-Restaurants verbieten, zwischen ein Uhr nachts und sechs Uhr morgens Speisen und Getränke nach draußen zu verkaufen. Tekin hatte schon überlegt, Augsburg und Deutschland den Rücken zuzuwenden, doch dann kippte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof das Döner-Verbot. Nun ist Hasan Tekin gespannt, wie sich die Teilsperrung der Maxstraße ab Mai auf sein Geschäft auswirken wird. Er befürchtet, dass die Kundenfrequenz sinkt. Tekin bleibt gelassen. Bevor er sich ärgert, isst er lieber einen Döner. Der hält ihn nicht nur wach, sondern macht auch gute Laune.

