Interaktive Karten: Hier schlägt in der Region am häufigsten der Blitz ein

Seit April donnert es in der Region immer wieder gewaltig. Kempten ist in diesem Jahr sogar Deutschlands Blitz-Hauptstadt. Wo es besonders viel blitzt, zeigt unsere Karte.

Sommer: Das bedeutet nicht nur Freibad und laue Sommernächte, sondern auch oft Gewitter. Neue Daten des Siemens Blitzatlas zeigen, dass es in Deutschland hauptsächlich in Bayern blitzt und kracht. Im bundesweiten Vergleich lag Augsburg 2021 noch auf Platz zwei hinter dem Starnberger See. Blitz-Hauptstadt ist auch in diesem Jahr wieder eine schwäbische Stadt – diesmal liegt sie allerdings im Allgäu. Wir zeigen, wo die Blitz-Hotspots in der Region sind.

Gewitter in Schwaben: Es gibt große regionale Unterschiede

Unwetter unterlägen großen Schwankungen, sagt Susanna Mohr, die am Karlsruher Institut für Technologie forscht. "Die Intensität von Gewittern unterscheidet sich jedes Jahr stark und ist abhängig von der Region", sagt sie. Das zeigt sich auch im Regierungsbezirk Schwaben. Hier gab es 2021 drei bis zehn Gewittertage. "In Dillingen waren es etwa drei Gewittertage, im Allgäu dafür deutlich mehr." Dort gab es neun Gewittertage. Aktuelle Zahlen zum Jahr 2022 liegen Mohr noch nicht vor.

