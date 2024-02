Wo gibt es den besten Burger in Augsburg?

Wo schmecken Burger, Pommes oder vegetarische Alternativen am besten? Die Favoriten unserer Redaktion für Burgerläden in Augsburg.

Wenn es um den perfekten Burger geht, zählt jeder Bestandteil. Welches Brot ist das richtige – zwischen kross und weich? Welches Fleisch wird verwendet – oder welche vegetarische Alternative? Welches Gemüse und welche Soßen sorgen für eine besondere Note? Hier finden Sie einen Überblick über die besten Burgerläden in Augsburg – und sehen, wie viel in einem simplen Fast Food stecken kann.

Einziger Kritikpunkt bei Beißer Burger: Fast schon zu beliebt

Als unsere Redaktion von den Fans der Augsburger Allgemeinen auf Instagram wissen wollte, wo man ihrer Meinung nach in Augsburg den besten Burger bekommt, gab es einen klaren Punktsieger: Etwa ein Drittel aller Antworten war: Beißer Burger, ein kleiner Burgerladen in der Dominikanergasse. Mitten in Augsburg – und auch die Zutaten kommen von direkt ums Eck. Die Burgerbuns kauft Beißer bei der Bäckerei Laxgang, deren Holzofen gerade einmal 400 Meter entfernt ist. Das Fleisch kommt von der Hofmetzgerei Ottillinger, deren Filiale in der Bäckergasse sogar noch näher ist und deren Fleisch aus dem Wittelsbacher Land stammt. Das wird bei Beißer frisch im Laden gewolft und mit karamellisierten Zwiebeln und den Zutaten der Wahl zwischen Brioche- oder Vollkornsemmel-Hälften gepackt. Neben vielen Varianten mit Fleisch gibt es auch einige vegetarische Burger, immer wieder ergänzt durch saisonale Angebote. Kritikwürdig ist in erster Linie: Beißer Burger ist so beliebt, dass es oft schwierig ist, im kleinen Laden einen Platz zu bekommen. Wer zentral wohnt, kann auf To-Go setzen. Für Fußballfans besonders praktisch: Die Burger darf man auch im 11er essen, der Fußball-Kneipe gegenüber.

