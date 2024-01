Sieben Tipps: Wo Sie in Augsburg gut bayerisch-schwäbisch essen können

Wo schmecken Schweinebraten, Knödel oder Obazda am besten? Sieben Favoriten unserer Redaktion für Lokale mit gutbürgerlicher Küche in Augsburg.

Sie wollen mal wieder bayerisch – oder bayerisch-schwäbisch – essen gehen? Lokale mit gutbürgerlicher Küche gibt es in Augsburg viele. Redakteurinnen und Redakteure der Augsburger Allgemeinen verraten hier ihre persönlichen Tipps.

Ratskeller: Das alte neue Komplettpaket

Gastro-Konzepte, die auf Alt und Neu gleichzeitig setzen, kommen oft erzwungen daher. Beim Ratskeller in Augsburg ist das nicht so. Im historischen, aber modern eingerichteten und belichteten Kellergewölbe wird traditionelle, deutsche Küche serviert: bayerische Schmankerl und Klassiker wie Schweinshaxen, pikante Flammkuchen, saftige Steaks. Nichts davon ist eine Fehlentscheidung. Auch vegetarische Alternativen gibt es, wenn auch in eher überschaubarem Ausmaß. Wer nach dem Essen – die Portionen reichen voll aus – einen guten Cocktail genießen will, muss sich nicht herausbequemen. Die Drinks sind so vielfältig wie empfehlenswert – und in der Happy Hour von 17 bis 20 Uhr mit fünf Euro pro Stück auch bezahlbar. Wem dieses Komplettpaket nicht reicht, der hat die ganze Bandbreite der Innenstadt-Barszene quasi direkt vor der Haustür. Weiterer Vorteil des Ratskellers: die bequeme Online-Reservierung.

