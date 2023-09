Tausende Teilnehmer stürmen Ziemetshausen beim Radelspaß

Von Angelika Stalla, Peter Bauer - vor 17 Min. Artikel anhören Shape

Zum Radelspaß in und um Ziemetshausen kommen schätzungsweise rund 12.000 bis 15.000 Teilnehmer. Wie es mit der Veranstaltung in den kommenden Jahren weitergeht.

Der Anstieg in Grimoldsried hat es in sich. "Lieber Gott hilf", ruft eine Radlerin, die ohne E-Bike unterwegs ist. "Der hilft dir hier nicht", ist unvermittelt aus dem Hintergrund zu hören. Die Stimme, es ist ein Herr, im Liegestuhl in seinem Garten. Nicht zuletzt humorvolle Episoden dieser Art stehen für den besonderen Geist des Donautal-Radelspaßes. Radeln und buchstäblich über "Gott und die Welt" sprechen: Auch das ist ein besonderer Reiz dieser Veranstaltung. Bei bestem Wetter kamen schätzungsweise rund 12.000 bis 15.000 Radlerinnen und Radler nach Ziemetshausen. Dort wurde am Abend auch verkündet, wo der nächste Radelspaß stattfindet.

Der Radelspaß in Ziemetshausen lockte Besucher aus nah und fern ins Zentrum des Marktes. Foto: Angelika Stalla

Es war kaum mehr ein Parkplatz zu kriegen am Sonntagnachmittag in Ziemetshausen. Nicht fürs Auto, denn für den Autoverkehr war das Zentrum der Marktgemeinde am Sonntag gesperrt. Aber auch Radlerinnen und Radler hatten am Nachmittag in Ziemetshausens Zentrum durchaus Probleme, einen Abstellplatz zu finden. Tausende Radler waren beim Donautal-Radelspaß unterwegs, sehr viele fanden den Weg in Ziemetshausens Mitte, hier stand Rad an Rad. Essen, Getränke und ein buntes Rahmenprogramm warteten hier. Und dann gab es zum Finale der Veranstaltung noch eine besondere Nachricht. Der nächste Radelspaß findet in Wittislingen im Landkreis Dillingen statt. Allerdings nicht 2024, sondern erst im Jahr 2025.

