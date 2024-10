Kleinkraftradfahrer weicht Auto aus und stürzt

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich laut Polizeibericht am Freitag in Aichach ereignet. Ein 17-jähriger, der mit seinem Kleinkraftrad stürzte, wurde dabei leicht verletzt.

Der 17-Jährige war gegen 12.50 Uhr in der Auenstraße unterwegs, als ihm ein Auto auf seiner Spur entgegenkam, so die Polizei. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich er dem Auto aus, kam dabei ins Schlingern und stürzte von seinem Kleinkraftrad. Das Auto flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet um Hinweise zu der Unfallflucht in Aichach

Der 17-Jährige wurde durch den Sturz leicht verletzt. An dem Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro. Sachdienliche Hinweise können der Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251-8989-0 mitgeteilt werden. (bac)