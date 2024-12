Nach dem Einzug im Juni, der Dank tatkräftiger Hilfe zahlreicher Freunde in München und Kühbach an einem Tag über die Bühne ging und den Melanie Krembs mit deutlichem Babybauch stemmte, folgte Ende Juli die standesamtliche Hochzeit in Kühbach. Die Krönung des erfolgreichen Jahres war die Geburt von Tochter Matilda im September.

Alice Lauria Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Blumenthal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis