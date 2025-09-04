40-Jährige bei Verkehrsunfall in Aichach verletzt

In Aichach ist es zu einem Verkehrsunfall mit zwei Autos gekommen. Laut Polizeibericht wollte eine 35-jährige Autofahrerin am Mittwoch gegen 11.15 Uhr von der Werner-von-Siemens-Straße aus kommend die Münchener Straße überqueren und übersah dabei den Wagen einer 40-Jährigen. Die war auf der Münchener Straße in Richtung Klingen unterwegs.

In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos, wodurch die 40-Jährige leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. (hop)