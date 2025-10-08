Pater Ludwig Wörle aus Sielenbach ist seit 60 Jahren im Kloster

Seine Heimat ist Sielenbach. Doch sein Zuhause ist seit 60 Jahren der Orden der Kapuziner. Der 84-jährige Pater Ludwig Wörle feierte nun im Kloster St. Konrad in Altötting im Kreise seiner Mitbrüder und im Beisein von Verwandten sein besonderes Ordensjubiläum. Bis heute arbeitet Pater Ludwig tatkräftig in der Ordensgemeinschaft mit.

Alfons ist der Taufname des Ordensmannes, der 1941 in Sielenbach als Sohn von Schreinermeister Thomas Wörle und seiner Frau Magdalena geboren wurde. Er besuchte Internat und Gymnasium in Dillingen und trat als junger Mann in den Orden der Kapuziner ein. Zum Priester geweiht wurde er 1970.

Im Kapuzinerorden erfüllte Pater Ludwig im Laufe der Jahrzehnte schon viele Aufgaben. Als junger Priester wurde er zum Militärpfarrer in Passau ernannt, wo er zehn Jahre tätig war. Es folgten Stationen in Aschaffenburg, Eichstätt, Burghausen und Würzburg. Von 1995 bis 2001 fungierte er als bayerischer Provinzsekretär des Kapuzinerordens. Seit 2010 ist er in Altötting tätig.

Pater Ludwigs schwerste Aufgabe ist die Auflösung von Klöstern

Zu den schwierigsten Aufgaben zählt Pater Ludwig, der in jüngeren Jahren leidenschaftlich gern als Bergsteiger unterwegs war, die Auflösung von Klöstern, die er übernehmen musste – eine Folge des Nachwuchsmangels. Er war 1984 an der Auflösung des Klosters Maria Birnbaum in seiner Heimat Sielenbach beteiligt, ebenso musste er die Klöster in Burghausen, Regensburg und Wemding abwickeln.

In Altötting erfüllt Pater Ludwig bis heute Aufgaben in der Seelsorge. Er fungiert aber auch nach wie vor als Archivar des deutschen Kapuzinerordens. Inzwischen hat er hier eine Unterstützung bekommen. Denn länger als fünf oder sechs Stunden Lesen machten seine Augen nicht mehr mit, berichtete der Ordensmann an seinem Festtag, den er rüstig und voller Freude beging. (AZ)

