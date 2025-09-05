76-Jährige nach schwerem Verkehrsunfall von Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Auf der Staatsstraße 2047 ist es zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Autos gekommen? Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 76-Jährige aus Altomünster am Donnerstag gegen 11 Uhr von der Kreisstraße DAH2 auf die St2047 abbiegen und missachtete dabei ein „Vorfahrt gewähren“ Verkehrszeichen. Dieses gilt für Autos die aus Oberzeitlbach kommen.

Auf der Staatsstraße war zeitgleich eine 31-Jährige mit ihrem Wagen aus Richtung Altomünster kommend nach Pfaffenhofen (alle Landkreis Dachau) unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es infolgedessen zum Zusammenstoß. Der Wagen der 76-Jährigen wurde im Fahrerbereich frontal erfasst und durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben gedrückt.

Rettungshubschrauber muss kommen: 76-Jährige kracht in 31-Jährige

Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Feuerwehr musste die schwer verletzte 76-jährige Unfallverursacherin aus ihrem Wagen bergen. Nachdem der Notarzt sie erstversorgt hatte, brachte sie ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die 31-jährige Unfallgeschädigte erlitt ebenfalls Verletzungen und musste medizinisch versorgt werden.

Um den Unfallhergang zu klären, ordnete die Staatsanwaltschaft ein unfallanalytisches Gutachten an. Sowohl die St2047 als auch die DAH2 mussten mehrere Stunden gesperrt werden. Das führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (hop)