vor 6 Min.

95 Mitarbeiter auf Spargelhof positiv getestet

Landratsamt gibt neue Zahlen nach Test in Inchenhofen bekannt

525 Mitarbeiter der Lohner Agrar GmbH in Inchenhofen hat das Gesundheitsamt inzwischen auf Covid-19 getestet. 95 Tests fielen bislang positiv aus. Das teilte das Landratsamt am Freitagnachmittag mit. Ein endgültiges Ergebnis aller Tests wird voraussichtlich erst am Montag vorliegen. An diesem Tag ist ein Pressegespräch im Landratsamt geplant. Aktuell werden die Kontaktpersonen der positiv Getesteten ermittelt.

Dem Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Friedrich Pürner, zufolge wies keiner der Getesteten zum Zeitpunkt des Abstrichs Covid-19-Symptome auf. Pürner zufolge ist es denkbar, dass die Betroffenen die Erkrankung bereits vor einiger Zeit durchgemacht haben – möglicherweise schon vor ihrer Einreise.

Im Gemeinderat hatten diese Woche die bis dahin bekannten 21 positiven Testergebnisse zu einer Diskussion geführt, warum die Gemeinde nicht darüber informiert hatte und ob die Testergebnisse sich auf den Schulbetrieb auswirken könnten. Auch an der Inchenhofener Grundschule beginnt am Montag wieder der Präsenzunterricht für alle Klassen. Das Gesundheitsamt schloss am Freitag mit Blick auf die bis dahin bekannten Ergebnisse Folgen für die Inchenhofener Bürger aus und ging von einem normalen Start des regulären Schulbetriebs aus.

Für Schüler und Lehrer gelten die üblichen Abstandsregeln. Diese sind laut Schulleiter Marco Bichlmaier aufgrund kleiner Klassen und großer Räume gut einzuhalten. Schüler und Lehrer müssen Masken tragen, wenn sie sich im Klassenzimmer oder in der Schule bewegen. Im Unterricht dürfen sie sie absetzen. Bürgermeister Toni Schoder sagte, jeder Bürger könne sicher sein, dass er stets mit den zuständigen Stellen in Kontakt sei. Sorgenvolle Nachfragen von Bürgern habe es bei ihm bis auf eine Ausnahme nicht gegeben. (nsi) "Bayern Seite 9

